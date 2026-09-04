Американская валюта продолжает снижаться, а тенге укрепляет свои позиции. Но за сегодняшней стабильностью могут скрываться совершенно другие долгосрочные перспективы. Финансисты уже прогнозируют возможный рост доллара.

Краткосрочный прогноз в пользу тенге, а вот долгосрочный уже не столь оптимистичен. По результатам опроса ассоциации финансистов Казахстана, участники финрынка ожидают что к октябрю доллар будет стоить 474 теңге, а через год может подняться выше 511 теңге.

Краткосрочно эксперты ожидают дальнейшего укрепления тенге, отметил аналитик Алмат Оракбай: «Большинство экспертов улучшили краткосрочный прогноз по курсу доллара — с 480 до 474 теңге. Поддержку национальной валюте оказали повышение суверенного рейтинга Казахстана с BBB- до BBB впервые с 2016 года, а также увеличение объёма продажи иностранной валюты Национальным банком — с 271 млн до 1,3 млрд долларов».

С другой стороны, на ситуацию может повлиять и постепенное снижение процентной ставки. Эксперты отмечают, многое будет зависеть от того, насколько существенным окажется это снижение. Если ставку понизят незначительно, серьёзного влияния на курс доллара, скорее всего это решение не окажет.

Резкое снижение ставки может быстро ослабить тенге, считает Арман Бейсембаев: «Если базовую ставку снизят значительно, реакцию курса мы увидим практически сразу. Уровень 465–470 теңге за доллар может стать ближайшим ориентиром. В краткосрочной перспективе тенге ещё может немного укрепиться, однако серьёзных факторов для его устойчивого долгосрочного укрепления я пока не вижу».

Сегодня дневной курс на KASE составил 455 теңге 86 тиын за доллар. Для сравнения, первого сентября американская валюта торговалась на уровне 458 теңге 37 тиын. Таким образом, всего за несколько дней доллар потерял более двух теңге.