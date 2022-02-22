Уникальную операцию на черепе впервые провели нейрохирурги Шымкента

Нейрохирурги южного мегаполиса впервые провели костно-пластическую трепанацию черепа 16-летней девочке, передает OTYRAR.

Подростка привезли из Туркестанской области в Шымкент как раз на день открытых дверей к онкогематологу 15 февраля. Ей повезло, в клинике к тому времени успели закупить новый микрохирургический аппарат. И вот уже через 2 дня врачи провели сложнейшую операцию на черепе — удалили опухоль.

«Ребенку было проведено тотальное удаление объемного образования, костнопластическая трепанация черепа. Эта операция была проведена впервые благодаря тому, что закупили дорогостоящее оборудование- микросокп, микрохирургический инструментарий, нейромониторинг», — говорит Самат Кокшибаев, нейрохиург.

Сложность операции состоит в том, что на черепе буквально выкраивается большой костный лоскут. После необходимых манипуляций его укладывают на место. По сути ювелирная работа, после которой по словам специалистов, осложнений и дефектов костей не бывает.

«Сейчас состояние девочки стабильное, без неврологических нарушений, без общей мозговой симптоматики. Надеюсь, что с помощью нового аппарата мы сможем помочь еще большему числу детей. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти их жизни», — говорит Самат Кокшибаев, нейрохиург.

Девочку уже готовят к выписке. Сложную 7-часовую операцию по удалению опухоли головного мозга провели врачи нейрохирурги Самат Кокшибаев и Тансык Абдуллаев. Теперь девочка будет находиться под наблюдением онкологов.