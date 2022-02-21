В ДП Шымкента подтвердили смерть девушки, упавшей с 10 этажа

С 10 этажа одной из высоток южного мегаполиса упала и разбилась на смерть девушка.

Погибшей было всего 23 года. Видео трагедии засняли очевидцы и отправили корреспондентам тк OTYRAR. Это произошло 19 февраля поздней ночью.

В Департаменте полиции смерть девушки подтвердили. Детали и причины суицида пока неизвестны.

«По данному факту сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района проводится досудебное расследование по статье 105 Уголовного Кодекса РК «Доведение до самоубийства»», сообщила Молдир Бекеева, руководитель Управления внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции города Шымкента.