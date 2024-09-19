Смерть двух студентов из Индии в Шымкенте прокомментировали в полиции

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Двух студентов из Индии нашли мертвыми в съемной квартире. Погибшим иностранцам 21 и 22 года. Они учились на втором курсе Южно-Казахстанской медицинской академии. Жилье молодые люди снимали с тремя соотечественниками.

Предварительная причина смерти — отравление угарным или природным, но специалисты установили, что нарушений в устройствах газоснабжения не было. Точная причина смерти станет известна после окончания судебной медицинской экспертизы.

«По данному факту в настоящее время проводятся следственные мероприятия. При визуальном осмотре тел видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Для определения точной причины смерти назначены экспертизы», — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции г. Шымкента.

Всего в квартире находились пятеро человек, двое погибших спали в одной комнате, остальные трое в другой. Двух иностранцев доставили в больницу с недомоганием. Врачи поставили диагноз — отравление угарным газом легкой степени тяжести. Им оказали первую медицинскую помощь.

Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева: «Из-за отсутствия показаний для стационарного лечения больные отправлены на амбулаторное лечение, возраст 2001-2005 года, студенты медицинской академии, с их слов, они вечером покушали легли спать и утром почувствовали недомогание, головокружение и их доставили к нам».