В прямом эфире на вопросы жителей ответят прокуроры

Уважаемые жители третьего мегаполиса! У многих накопились вопросы к прокуратуре.

В прямом эфире 25 февраля в 20:00 заместитель начальника Управления прокуратуры г. Шымкента Батыр Ергешов готов ответить на все интересующие вас вопросы.

Не упустите возможность озвучить свои вопросы в прямом эфире.

Кроме того, вы можете оставить вопросы в комментариях под постом на странице Otyrar.kz в Instagram, наши ведущие озвучат ваши обращения спикеру.

Звоните во время эфира по телефону: 21-44-50 и на сотовый номер редакции +7 747 996 8219.