1 млн курта и бауырсаков раздали в Шымкенте

В южном мегаполисе с размахом отпраздновали День благодарности.

Праздничное мероприятие прошло в этноауле «Shymqala». Его посетили представители разных сфер — культуры и искусства, медики, преподаватели, стражи порядка, спасатели, студенты и школьники.

Этноаул украсили весенней атрибутикой — повсюду установили изображения тюльпанов, подснежников и ласточек. Кроме того в 15 точках города разданы 1 млн курта и бауырсаков.

— Этот праздник-День, когда представители этносов, переселившихся на казахскую землю в результате различных исторических периодов и событий, отдают дань уважения, заботе и милосердию казахскому народу. Но сегодня масштаб праздника этим не ограничивается. В этот день мы делаем традицию благодарить и выражать благодарность нашим матерям, нашим старикам, нашим гражданам, которые неустанно трудятся на благо развития страны, – сказал Шынгыс Мукан, заместитель акима г. Шымкента.