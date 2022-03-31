День необузданных фантазий или история происхождения 1 апреля

В длинной череде наших многочисленных праздников – государственных, профессиональных, религиозных – несколько особняком стоит 1 апреля. Праздник называется День смеха, в другой версии – День дурака.
Конечно, его можно было вовсе не упоминать, если бы не традиция, уходящая в далекие исторические времена.
Что нам осталось от этого праздника? Немного. Хотя бы это: если 1 апреля вам кто-нибудь скажет: «У вас вся спина белая», – не спешите обижаться или крутить пальцем у виска. Это кодовая фраза, так положено. Как положено сотворять и другие шуточные приколы разной степени выдумки и остроумия.
История и мифология
Окунувшись в историю происхождения праздника, хотела для себя уяснить пару моментов.
Во-первых, почему его отмечают именно 1 апреля, а не, допустим, 3 мая или 6 июля? Почему именно этот день выбран для шуток, розыгрышей и смеха, как будто этого нельзя делать в другие дни в зависимости от игривости твоего настроения.
Во-вторых, хотелось узнать разницу в подходах к юмору как таковому: одинаково ли воспринимают шутки и розыгрыши люди из разных стран или юмор – это явление сугубо индивидуальное или географически локальное?
Источники выдали мне довольно скудную информацию. Если кратко, то День смеха зародился в Европе, а к нам попал случайно и гораздо позже, впрочем, как и другие заимствованные праздники, вроде Хеллоуина и Дня Святого Валентина. Но Европа тоже понятие растяжимое. Например, за родную вотчину «смехотворного» праздника выдают себя Англия, Франция, Фландрия, Германия, а также Шотландия, Ирландия и Исландия. Итальянцы же уверены, что он вообще зародился у них еще во времена Древнего Рима.
В ту античную эпоху римляне в конце зимы отмечали праздник Глупых, который после смены календаря стал выпадать на 1 апреля.
В Шотландии 1 апреля называют Днем кукушки, его празднование затягивается на два дня. Разыгранный в первый день человек считается «разиней», раз потерял бдительность и попался на удочку розыгрыша. Второй день называется День хвоста и имеет свою специфику: все шутки и приколы носят несколько фривольный характер, как говорится, ниже пояса, но это никого не шокирует – это добрая народная традиция.
Россия же, прорубившая окно в Европу во времена Петра Великого, тоже подхватила заморский обычай. Пишут, что первый первоапрельский массовый розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на неслыханное представление, устраиваемое немецкой театральной труппой. Охочий до зрелищ народ, понятно, с энтузиазмом ринулся в театр. А когда в положенное время распахнулся занавес, то все увидели… растянутое полотнище, на котором крупно было написано: «Первый апрель – никому не верь!» С той поры праздник стал приобретать популярность.
В произведениях писателей и поэтов XVIII века часто встречались строки про первоапрельские розыгрыши. Еще в 1774 году Екатерина II в одной из любовных записок Григорию Потемкину писала: «Ныне вить не апрель первое число, что прислать бумагу и в ней написать ничего». Далее – упреки за долгое молчание фаворита…
Даже наш великий Александр Сергеевич Пушкин в письме другу Дельвигу оставил такую рифмованную шутку:
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал!.. Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель!»
В общем, праздник полюбился всем слоям населения, независимо от чинов. А как же!? В этот день появилась возможность поддеть даже своего начальника, и все сошло бы с рук. Ведь «первый же апрель»!
Осторожно: розыгрыш!
При знакомстве с историческими примерами первоапрельских шуток удивляет редкое однообразие в европейском подходе к юмору. И тут, и там людей разыгрывают примерно подобным образом: посылают знакомых выполнять невыполнимые поручения, обманывают друзей, посылая их в разные стороны под различными предлогами. А вообще-то юмор – это тонкая штука, и не все люди воспринимают его одинаково.
Однажды я посмотрела ролик с такой мизансценой. На тротуаре разбросали банановую кожуру и наблюдали за последствиями. Пешеходы, не имеющие привычки смотреть себе под ноги, зачастую падали в нелепых позах, а их в это время снимали скрытой камерой. Этим «режиссерам», конечно, надо бы просто физиономию набить. Но знаете, как веселилась окружающая публика?! Прямо падали от смеха…
Или вот еще пример для всеобщего веселья, знакомый нам по американским фильмам. Сидящая за столом компания вдруг начинает самозабвенно кидаться кусками бисквитов, щедро сдобренных воздушным кремом. Начинает обычно кто-то один, без причины. По лицу сотрапезника, подвергшегося атаке, обильно стекает крем. Все гомерически смеются и падают со стульев от смеха, а затем все это перерастает в развеселую коллективную свалку. Но это у них так принято, у нас другой менталитет.
У нас бросать на ветер ценные продукты питания считается дурным тоном – сказывается печальная историческая память. Наши ближайшие предки, пережившие голодомор 30-х годов прошлого столетия, оставшиеся в живых «блокадные» ленинградцы, вряд ли бы оценили такой юмор…
Впрочем, и на постсоветской почве замечалось, на мой взгляд, сомнительное качество юмора. Помните, была когда-то такая веселая передача на телевидении, называемая «Розыгрыш»? К 1 апреля она не имела никакого отношения, но розыгрыши там были хоть куда… Например, однажды объявили телеведущему Андрею Малахову, что ему выпала честь нести Олимпийский огонь на отрезке «Домодедово-2» до Красной площади. Ну сложилась в России давно такая традиция – «Олимпийская эстафета». Тот, поверив, прибыл тренироваться на стадион «Лужники», чтобы, значит, бежать с факелом как можно красивее, поднимая коленки под нужным углом. Андрей бежал в спортивных трусах, выпятив грудь, как снегирь, с торжественно-важным выражением лица…
А в конце тренировки вдруг сюрпрайз: с вручением букета цветов – это программа «Розыгрыш»!!! Все смеются и ликуют от удавшейся шутки, а зеленый от неожиданности Малахов тоже рисует на лице нечто вроде улыбки… Если честно, за такие шутки можно и в суд подать: за неожиданный удар по имиджу, разрушение интеллектуального и профессионального образа и т. д.
Конечно, могут сказать: кто обижается, у того с юмором проблема. Но ведь не все мечтают предстать перед общественностью в смехотворном виде? Я, например, какую бы ни вел потом этот ведущий серьезную аналитическую передачу, всегда вспоминаю его в трусах, бегущего с факелом, полного значимости своей высокой миссии… И смеюсь. И другие смеются. А этого ли хотели добиться остроумные создатели «Розыгрыша»? Впрочем, это лишь мое личное мнение…
День необузданных фантазий
Насчет того, как правильно шутить и прикалывать близких, нет никаких особых инструкций и рекомендаций. Здесь можно разгуляться вовсю. Для примера приведу несколько розыгрышей из прошлого, которые уже вошли в историю первоапрельской традиции.
1 апреля 1915 года, в самый разгар Первой мировой войны, над немецким лагерем появился британский самолет и сбросил огромную бомбу. Немцы – врассыпную, но взрыва не случилось. Бомба брякнулась о землю и неподвижно замерла. Самые смелые решились рассмотреть ее поближе. И что же? На бомбе красовалась крупная надпись: «С первым апреля»! Представляю, как было всем смешно, в мокрых-то штанах…
Или еще. В 1957 году компания BBC опубликовала репортаж о небывалом урожае макарон в Италии. Компания получила немало откликов. Кто-то интересовался, как растут макароны: горизонтально или вертикально? Кто-то спросил, где можно приобрести рассаду? И лишь немногие усомнились в правдивости этой информации, ведь печатному слову все привыкли верить.
Кстати, подобный случай произошел и в моей журналистской практике. Я тогда работала в «Своей газете».
Так вот, в номере, который выходил именно 1 апреля, нам было поручено на одной из страниц разместить шуточно-лживую заметку, то есть наряду с правдивыми фактами подпустить что-то вроде информационной утки. Это, как бы сейчас сказали, «фейковое» дело, возложили на меня. Ну я и состряпала статейку, в которой поведала о сенсационном факте: мол, в поселке Баялдыр, что находится близ Кентау, отелилась корова, чье молоко обладает необыкновенными целительными свойствами. Это поняли не сразу. Просто со временем «пользователи» стали замечать, что после употребления ее «продукции» все болезни отступали, а если умоешься молоком от первой дойки, то лицо молодеет на глазах – лет так на десять, не меньше. Сейчас к этой корове, которую стали ласково звать Знахарка, не зарастает народная тропа. А когда-то затрапезный и безызвестный Баялдыр стал местом паломничества к поистине «священной корове». Ну и дальше в таком же духе…
И что вы думаете? После выхода газеты в свет редакцию прямо-таки задолбали звонками. А подскажите точный адрес. А расскажите, как и на чем туда добраться. А сколько примерно стоит это молоко? В следующий номер мы вынуждены были дать что-то типа «опровержения»: дескать, шутка. 1 апреля, понимать надо… Извинение не сработало – многие обиделись.
А вот пример розыгрыша уже из нашей «цифровой» эпохи. В 2013 году Google разыграл пользователей запуском новой службы Google Nose (Нос), которая якобы может передавать запахи прямо на устройство, за которым работает клиент. На официальном сайте компании даже появилось рекламное видео. Понять, что это розыгрыш, можно было, только нажав кнопку «Нужна помощь?». Последняя фраза на этой странице гласила:
«С первым апреля!»
А вот еще прикол: 1 апреля 2020 года заглавная страница русской версии «Википедии» была представлена в стиле СССР военного времени. Вместо обычной надписи «Добро пожаловать в «Википедию» появилось воззвание: «Товарищ! А ты записался в «Википедию?» Не все тогда распознали первоапрельскую шутку…
Это были примеры из прошлого, а как быть с настоящим? Как пошутить вот уже завтра, чтобы всех развеселить, но никого не обидеть? Сунулась было в «Википедию», а там один мрак. Например, заклейте открытый унитаз прозрачной пищевой пленкой и наблюдайте за реакцией посетителя туалета: результат непременно окажется на полу. Дальше – еще хлеще. В общем, долой такие советы!
Направьте фантазию в доброе русло и следуйте известному принципу: «Никогда не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой». Это не шутка, а золотое правило нравственности…
Елена ЛЕТЯГИНА