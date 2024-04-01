День веселья, юмора и смеха

Совсем недавно широким фронтом прошел многодневный праздник Наурыз, знаменующий начало пробуждения природы от зимней спячки и наступление настоящего, природно-натурального Нового года. Но не стоит думать, что народ теперь будет долго грустить в ожидании очередного календарного торжества 1 Мая. Календарь нам подкидывает еще один праздник, который отмечают многие народы мира, и приходится он на 1 апреля.

Его называют Днем юмора и смеха, а кое-где – Днем дураков.

Этот легкомысленный праздник корнями уходит в далекие, чуть ли не в античные времена. Нам же от него осталось совсем немного традиций. Ну, возьмем хотя бы одну знаковую фразу, на которую в этот день категорически нельзя обижаться. Если в этот день вам скажут: «У вас вся спина белая», – не спешите нервно отряхиваться и смущаться. Это кодовые слова, так положено, это значит, что время шуток, приколов и розыгрышей уже пришло.

История и традиции

Насчет истории происхождения праздника в источниках написано скупо. Если кратко, то День смеха зародился в Европе, а к нам попал гораздо позже наряду с другими заимствованными мистериями, вроде Хэллоуина и Дня святого Валентина. Но Европа тоже понятие растяжимое. Например, за право быть родиной праздника смеха претендует множество европейских стран: Франция, Германия, Фландрия, а также островные государства, такие как Англия, Шотландия, Ирландия и Исландия.

Итальянцы же вообще уверены, что праздник зародился у них в доисторическую эпоху, когда римляне в конце зимы отмечали праздник глупых. И только позднее, после смены календаря, он пришелся на 1 апреля.

Как бы то ни было, День смеха пришелся всем по душе. Вполне логично, что после холодной и голодной зимы, людям просто хотелось расслабиться, дать волю необузданному веселью и изобретательным розыгрышам. А что уж говорить о России, в которой зима порой растягивается почти на полгода. Вот и получилось, что сразу же после Масленицы народ с удовольствием подхватил этот заморский праздник. И пришлось это на время царствования Петра Великого, который, как известно, «прорубил окно в Европу» и взял от нее все что смог.

В источниках пишут, что первый первоапрельский массовый розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное представление», устраиваемое немецкой театральной труппой в Немецкой слободе. Жадный до зрелищ народ, само собой, с энтузиазмом рванул в театр. А когда в положенное время распахнулся занавес, то все увидели… растянутое полотнище, на котором было крупно написано: «Первый апрель – никому не верь!». Шутка, по-моему, так себе… За нее сегодня могут и физиономию набить, и неустойку присудить в особо крупных размерах.

Несмотря ни на что, праздник смеха пустил в народе глубокие корни. В 1864 году в свет даже вышел комический альманах «Первое апреля». Его авторами и издателями были такие серьезные и почитаемые писатели, как Федор Достоевский и Николай Некрасов. Во вступлении к сборнику говорилось: «Разве вам не ведомо… что у честных людей искони еще ведется обыкновение обманывать и надувать друг друга в первое апреля? Уж знать такой месяц надувательный в году пришелся, и пенять не на кого. Впрочем, кажется, и за нами дело не стало; посмотрите-ка вы в 1 апреля… Чем волнуется душа всех и каждого?.. а?.. чем она волнуется?.. Обманом, одним только обманом, а в Петербурге-то, в Петербурге – просто любо смотреть…»

Не очень-то смешное получилось предисловие, не правда ли? Скорее, какое-то саркастически-обличительное, полное «горечи и злости». Но и в самой сути праздника был изначально заложен двоякий смысл: с одной стороны, ты можешь по-доброму пошутить над ближним, а с другой – так злостно разыграть недоброжелателя, что тому мало не покажется. А обижаться нельзя: скажут, мол, шуток не понимает. Одним словом, шутка шутке рознь…

В советское время, когда многие «старорежимные» традиции выбрасывались на свалку истории, первоапрельский праздник все же сумел остаться на месте.

О шутках 1920-начала 1930-х годов можно судить по эпизоду из романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок»: «Что же касается сослуживцев, то это были люди серьезные и шутили только раз в году – первого апреля. Да и в этот день веселых забав и радостных мистификаций они оперировали только одной печальной шуткой: печатали на машинке фальшивый приказ об увольнении Кукушкинда и клали ему на стол. И каждый раз в течение семи лет старик хватался за сердце, что очень всех потешало».

В общем, розыгрыш из той же издевательской серии, который, впрочем, красноречиво свидетельствует об отсутствии внутренней культуры шутника и о сомнительном качестве его юмористического чувства.

День необузданных фантазий

Насчет того, как правильно шутить и прикалывать близких, нет никаких особых рекомендаций. Здесь можно разгуляться вовсю, но желательно, не преступая норм общечеловеческих приличий, чтобы и себя при этом не выставить дураком.

Для примера приведу несколько розыгрышей из прошлого, которые уже вошли в историю «антишуточных» приколов.

1 апреля 1915 года, в самый разгар Первой мировой войны, над немецким лагерем появился британский самолет и сбросил огромную бомбу. Немцы бросились врассыпную, но ожидаемого взрыва не случилось. Бомба брякнулась о землю и неподвижно замерла. Самые отважные, наконец, решились рассмотреть ее поближе. И что же? На бомбе красовалась крупная надпись: «С первым апреля!». Представляю, как было всем смешно, просто обхохочешься…

Но в наше время с развитием компьютерных технологий шутки все более перемещаются в сферу цифровой реальности. Уже в 2013 году компания Google разыграла пользователей запуском новой службы GoogleNose (Нос), которая якобы может передавать различные запахи прямо на устройство, с которым работает клиент.

На официальном сайте компании даже появилось рекламное видео. В чем же заключался смысл новой опции? Ну, допустим, смотрите вы на компьютере фильм или видео с лесными пейзажами – и тут же вам в нос ударяет насыщенный запах хвои. А вид на море будет сопровождаться запахами морской свежести… Кто б от такого отказался? Однако понять, что это розыгрыш, можно было, только нажав кнопку «Нужна помощь». А там появлялась фраза: «С первым апреля!». Представляю реакцию пользователей, хотя теперь с развитием виртуального прогресса уже ничему не удивляешься…

А если серьезно, то умение пошутить над конкретным человеком и при этом не обидеть его – это целое искусство, требующее порой тонкого психологического подхода. Если кто помнит, была в начале 2000-х годов развлекательно-юмористическая телепередача «Розыгрыш». Вели ее ведущие Валдис Пельш и Татьяна Арно.

«Жертвами» розыгрышей становились известные медийные личности. Сюжеты разыгрывались довольно затейливые с единственной целью так заморочить героя, чтобы он до самого конца был убежден в достоверности происходящего и не почувствовал подвоха. В этой передаче, помнится, Андрей Малахов всерьез принял предложение бежать на длинную дистанцию с олимпийским огнем. Вот он и побежал на пробный забег: в трусах с выпяченной грудью, факелом в руках и важным видом, пока в конце тренировки ему не прокричали: «Сюрпри-и-и-з! Это программа «Розыгрыш!» – и вручили букет цветов. А позеленевший от неожиданности подвоха Малахов тем временем изображал на лице что-то вроде улыбки, и кто знает, какие непечатные слова он произносил про себя…

Но не все были так сдержанны. Бывали случаи с неудачными розыгрышами, которые завершились скандалом. Один из таких стал розыгрыш с актрисой Чулпан Хаматовой. По сценарию Чулпан отправили в кафе на встречу с подругой, но через время в кафе ворвались люди с автоматами в масках. Они представились сотрудниками ФСБ, отобрали мобильные телефоны и поставили всех к стене. Финал передачи был плачевен. После пережитого стресса актриса психологически восстанавливалась около года…

Так же тяжело перенесли выпуск программы бывшая телеведущая Татьяна Плотникова (по задумке режиссера она сидела на стуле, под которым якобы находилось взрывное устройство). Плохо с сердцем в передаче стало Инне Гомес (по сценарию она нечаянно «подбила» вертолет). Среди обратившихся в суд были такие участники передачи, как певица Ирина Салтыкова, стилист Сергей Зверев, писательница Мария Арбатова.

Скандалом завершился и розыгрыш с артистом Александром Абдуловым, который по сюжету приобрел шесть собак, чтобы спасти их от расправы: из них якобы хотели приготовить блюда в корейском ресторане. Прямо в студии Абдулов выругался в адрес ведущих. Он заявил, что за неделю до съемок у него умерла любимая собака, а режиссеры этим фактом нагло воспользовались…

Все эти, мягко говоря, неделикатные приемы проведения розыгрышей и привели эту программу к окончательному краху в 2012 году. Отсюда мораль: прежде чем кого-то разыгрывать, поставьте себя на его место – будет ли тебе смешно? Причем неважно, какие на дворе число и месяц года. Чувство меры и такта – категории не сезонные…

Будут ли в Шымкенте хоть как-нибудь отмечать этот всенародный праздник? Думаю, нет. Это праздник кулуарный, для внутреннего пользования. Хотя, вообще-то, чтобы вдоволь посмеяться и освободиться от повседневных стрессов, у нас в городе есть Театр сатиры и юмора. Работает он не так интенсивно, как, допустим, наши драматические театры – русский и казахский – с серьезным, зачастую классическим репертуаром. Однако этот театр имеет свою юмористическую специфику. Но не стоит думать, что там способны только разыгрывать шуточные сценки для «хохмы» ради. В его репертуарном арсенале есть пьесы с вполне сдержанным и тонким избирательным юмором. Неслучайно, что за годы его существования с 2008-го ему было присуждено немало международных премий и наград.

И все-таки, как лучше пошутить в день 1 апреля, чтобы всех развеселить, но никого не обидеть? Я сунулась было в интернет, но для себя не нашла ничего стоящего. Например, там были такие советы: «Заклейте открытый унитаз прозрачной пищевой пленкой и наблюдайте, благодаря скрытой камере, за реакцией посетителя. Результат непременно окажется на полу».

Умоляю, не следуйте таким паскудным рекомендациям! Если уж взялись шутить, то делайте это с добрым сердцем и чистой благородной душой!

Елена Летягина