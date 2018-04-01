Шымкент станет новой столицей Казахстана уже через 9 месяцев! Важное решение о переносе столицы из Астаны в Шымкент было принято 1 апреля на заседании Правительства.

Международное представление Шымкента в качестве новой столицы состоится 10 января 2019 года.

На перенос столицы из Астаны в Шымкент есть насколько причин. Это и город с древней историей, солнечная погода 365 дней в году, шашлык за 150 тенге, отличные перспективы для бизнеса и, конечно, гостеприимство местных жителей. Всем известно, что в большинстве своем шымкентцы доброжелательные и щедрые люди. Поэтому очередной плюс местным жителям!

Сегодня столицей Казахстана является город Астана. Она стала столицей 10 декабря 1997 года. До этого столицей Казахстана был солнечный город, расположенный среди гор Заилийского Алатау – Алма-Ата. До 1929 года столицей Казахстана короткое время была Кызыл-Орда (1925-1929). А вот еще ранее, когда территория современного Казахстана имела название Киргизская АССР, столицей был город Оренбург. Самой первой столицей Казахстана считается город Семипалатинск, который до этого имел название Алаш-кала.

Итак, только за последние сто лет в Казахстане сменилось пять городов, которые были столицами государства. Шымкент станет шестой по счету столицей Казахстана.

Также Шымкент могут признать казахстанской столицей «Шымкентский вариант», столицей тоев, набитого желудка и понторезов, столицей «Х» бесстрашных водителей, столицей «Штат Техас, Шымкентские».

Попались и даже обрадовались? Поздравляем с 1-ым апреля! В день смеха шутить не только можно, но и нужно.

Этот день не внесен ни в какие календари знаменательных и праздничных дат, но его вполне можно отнести к международным, поскольку обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах. Его называют и Днем смеха, и Днем дураков.

О точном происхождении праздника спорят до сих пор. Одна из версий приписывает зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля (а вовсе не в начале апреля) праздновался праздник Глупых. Апулей считал, что в Древнем Риме первоапрельский обман был связан с праздником в честь божества Смеха. Другие утверждают, что этот праздник зародился еще в древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток.

Есть версия, что изначально 1 апреля праздновался в Индии и Древнем Риме как день весеннего равноденствия. По случаю весеннего нового года устраивали гуляния с шутками, шалостями и веселыми проделками. Так люди старались задобрить весенние капризы природы шутками и розыгрышами.

По другой версии День смеха связан с переходом на Григорианский календарь, введенный папой Григорием XIII в 1582 году. В средние века Новый год отмечался в конце марта — новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась как раз 1 апреля. В середине XVI века король Карл IX реформировал во Франции календарь, перенеся Новый год на 1 января, но многие продолжали праздновать 1 апреля. Людей, которые преподносили в этот день друг другу подарки, называли апрельскими дураками (April’s Fools). Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха.

Любые шутки хороши, если они смешные и неожиданные. Но, главное, нужно знать меру и не переборщить. Все-таки 1 апреля — праздник, который должен дарить веселый смех и хорошее настроение.