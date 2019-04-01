Комитет информации министерства информации и общественного развития прокомментировал Sputnik Казахстан публикацию «шуточных новостей» в СМИ.

Первого апреля в казахстанских изданиях появились новости, которые вызвали ажиотаж. Например, сообщалось, что в стране введут налог на «безмашинность». По информации одного из порталов, мужчины с 25 лет, а женщины с 27, не имеющие в собственности авто, будут облагаться новым налогом.

Другое информационное агентство сообщило, что известный казахстанский актер и блогер стал акимом города Кокшетау.

В профильном ведомстве отметили, что относятся с пониманием к распространению казахстанскими СМИ шуточных сообщений, опубликованных в День смеха.

«Однако из содержания таких публикаций пользователи информации должны без труда понять, что это розыгрыш, или должна быть конкретная отсылка на то, что это шутка. Например, соответствующий хэштег», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что обычно материалы, которые распространяются с элементом шуток, не являются противоправными.

«Если в распространяемом материале содержится контент, который создает опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, со стороны уполномоченного органа могут быть приняты меры в соответствии с законодательством о запрете распространения заведомо ложной информации», — уточняется в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность. При этом интернет-ресурсы также относятся к средствам массовой информации.

Мнение эксперта

Юрист общественной организации «Правовой медиа-центр» Гульмира Биржанова прокомментировала шуточные новости о налоге на «безмашинность» и назначении акима.

«В статье 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан) прописано о том, что публикуется информация, создающая опасность. В этом случае я не вижу опасности. Здесь нет информации, которая порочила бы честь и достоинство. И, наверное, надо учитывать, что в Казахстане 1 апреля всегда считался Днем шуток», — отметила она.

Госорганы дают опровержение

Сегодня, 1 апреля, появилась новость о том, что за определенную плату можно будет приобрести госномера с обозначением Nur. Позже в МВД опровергли информацию.

Также власти региона прокомментировали «назначение» нового акима города Кокшетау.