Месячная норма осадков выпала за один вечер в Шымкенте

В Шымкенте во второй половине дня 9 марта 2022 года и ночью выпало 28 миллиметров осадков при норме в месяц 26 миллиметров.

Казгидромет накануне распространил штормовое предупреждение об обильных осадках и сильном ветре в регионе.

Как сообщили в акимате мегаполиса, для откачки дождевой воды был создан оперативный штаб, в каждом районе работали специальные дежурные бригады. Работы по ликвидации последствий Мурат Айтенов контролировал лично.

«В результате обильных дождей произошло подтопление ряда улиц города. 7 тысяч кубометров воды откачали в 44 точках города. В этих работах задействовано 68 единиц техники и 35 единиц мотопомпы, более 200 сотрудников МЧС и сотрудников акимата», — сообщили в пресс-службе акимата.

По данным Казгидромета, осадки в ближайшие недели ожидаются продолжительными.

В связи с этим, в городе создана специальная группа против угрозы подтопления. Общая ситуация находится на постоянном контроле, заверили в акимате.