Улицы и дворы поселка затопило дождями в Туркестанской области

Десятки жилых домов, школу, детский сад и улицы подтопило проливными дождями в поселке Загамбар Толебийского района Туркестанской области.

Как сообщили местные власти, в результате ливневых дождей произошел перелив воды из русла канала «Боз» вода прошла в 25 жилых дворов, подтопило территорию школы и детского сада в поселке Загамбар.

На ликвидацию последствий в экстренном порядке выехали сотрудники областного ДЧС.

«На ликвидацию последствий ЧП мобилизовано 22 человека из числа сотрудников районного отделения ЧС, 25 человек из местных исполнительных органов, 35 человек из числа добровольцев, всего 82 человека. При этом были задействованы один погрузчик, 3 экскаватора, 4 трактора, 1 Камаз, 6 мотопомп«, — сообщили в акимате.

В районе, как сообщили местные власти, ситуация стабильная и под контролем. Погибших и пострадавших нет.