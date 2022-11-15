Штормовое предупреждение о сильных осадках объявили в Шымкенте

В соответствии с сообщением «КАЗГИДРОМЕТ», в Шымкенте 16 ноября утром и днем ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Временами туман, гололед. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Департамент по ЧС города Шымкент напоминает меры безопасности при тумане и гололеде:

Пешеходам:

— подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь

— передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности.

— пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям:

— двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

— при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами;

— во избежание заноса не делать резких маневров;

— для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку производить на прямом и ровном участке дороги.

При наличии возможности воздержаться от поездки в тумане, лучше максимально подстраховаться и отложить запланированные дела, чем попасть в беду, сообщает группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкента.