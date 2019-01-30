По данным синоптиков, 30 января днем в Туркестанской области местами, в том числе в Шымкенте, ожидаются сильные осадки.

Штормовое предупреждение в Алматинской, Костанайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Актюбинской областях объявил РГП «Казгидромет».

Местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 17-22 м/с, утром и днем порывы 27 м/с. В Туркестане 30 января прогнозируется ветер юго-западный 17-22 м/с.

30 января в Алматинской области местами ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. В районе Алакольских озер скорость ветра достигнет 20-25 м/с, а порывами 30 м/с и более.

30 января в Костанайской области местами, в том числе в областном центре, ожидаются метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с.

30 января в Восточно-Казахстанской области ночью местами обещают туман. Местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный местами достигнет скорости 15-20 м/с, днем ожидаются порывы 25 м/с.

30-31 января в Жамбылской области местами сохранится ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем 30 января, сутки 31 января порывы ветра будут достигать 23-28 м/с. Местами сохранятся туман, гололед.

В Таразе днем 30, сутки 31 января ожидается ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами ожидаются туман, гололед.

30 января в Актюбинской области днем местами ожидается низовая метель, ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается низовая метель.