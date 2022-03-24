Наурыз-2022: Энергетики организовали соревнования по мини-футболу

Коллектив ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» отметил Наурыз мейрамы по-особенному.

Руководство и профсоюзная организация компании организовала спартакиаду по мини-футболу среди работников электросетей Туркестанской области и Шымкента. Победителям вручили благодарственные письма и подарки.

Праздничный турнир по мини-футболу проходит среди сотрудников компании «Оңтүстік Жарық Транзит». В Шымкенте мастерство и смекалку демонстрируют специалисты «Энергопотока», электрических сетей Арыси и Шымкента.

Файзулла Аманов, руководитель центра обслуживания потребителей по г. Шымкент:

«Такие соревнования проводились традиционно. Однако, последние два года из-за пандемии они не проводились. С этого года мы возобновили соревнования по мини-футболу. Желаем всем победы!»

Команды разделили на четыре группы. В футзале Толебийского района соревнуются сотрудники электрических сетей Ордабасинского, Сайрамского, Тюлькубасского, Толебийского и Казыгуртского районов. Победителями признаны игроки из Сайрамского района.

Судья:

«Первое место заслуженно занимает команда электрических сетей Сайрамского района».

Бакытжан Мусабеков, начальник электрических сетей Сайрамского района:

«Ребята молодцы показали на что способны. Они и работать умеют и играть в футбол. Надеемся что такие соревнования будут проводиться ежегодно. Футбол — коллективная игра, учит взаимовыручке».

По словам энергетиков, такие спортивные встречи могут сплотить коллектив. Среди команд первой группы победителями признана команда из Сарыгашского района, второе место заняли Мактааральские игроки, на третьем месте — сотрудники электрических сетей Келесского района.

Болат Таукебаев, инженер по ТБ ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:

«Ребята хорошо работают и в спорте показывают хорошую игру. Футбол — сплачивает людей. Надеемся, что такие соревнования будут по чаще проводиться. Спасибо руководству и профкому компании за праздник. Молодежи такие мероприятия необходимы, они узнают друг-друга по лучше, да и дружбе помогает».

Среди игроков второй группы стали победителями специалисты Байдибекских районных электрических сетей. Туркестанцы заняли второе место, а футболисты электро-сетей Отырарского района — третье. По итогам соревнований победителей поощрили призами, вручили благодарственные письма.

Первый этап Спартакиады завершён. По итогам второго этапа соревнований победители будут награждены в апреле.