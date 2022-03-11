О погоде в Шымкенте на выходные

К нам в редакцию обратились горожане с вопросом:»Какую погоду ждать в Шымкенте в эти выходные?».

Мы связались со специалистами филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области. Предлагаем вам прогноз погоды от синоптиков на 12 и 13 марта.

Асем Нурлыбаева, инженер-синоптик:

«В субботу, 12 марта в Шымкенте дождь, временами сильный, также ожидаем грозу. Ветер юго-западный 8-13 м/сек, порывы его могут достигнуть 15-20 м/сек. Температура воздуха днем +14 +16 тепла, ночью столбики термометра на отметке +6 +8».

В воскресенье, 13 марта в городе временами осадки, преимущественно дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-запад 8-13 м/сек, порывы будут достигать 15-20 м/сек. Днем температура воздуха прогреется до +12+14, ночью столбики термометра +5+7″.