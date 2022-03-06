В колонию перебросили целый пакет марихуаны

Как сообщается, житель Ордабасинского района нашел на дороге целый пакет марихуаны.

Приятную находку мужчина погрузил в свой автомобиль. Далее он направился в колонию ИЧ 167/3 и перебросил пакет с веществом чтобы поделиться с сидельцами. Об этом сообщили корреспонденты тк OTYRAR программы «Экстренный вызов».

В этот момент мужчину заметили сотрудники колонии, об этом они сразу же сообщили в полицию. Тем временем, мужчина сев в автомобиль, поспешно покинул место. Полиция вышла на его след, но догнать получилось не сразу. В городе объявили план «Перехват».

В результате мужчину задержали на остановке Комеш Булак(бывш. Колос). Из авто полицейские изъяли большой пакет с зеленым веществом со специфическим запахом.

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Как оказалось, задержанный был ранее судим за хранение запрещённых веществ. Теперь ему грозит тюремное заключение.

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