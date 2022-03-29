Разбитые дома, нет денег. Депутаты «Amanat» продолжают встречаться с населением

В преддверии священного месяца Рамазан принято помогать нуждающимся.

В третьем мегаполисе страны предприниматели и депутаты тоже не остались в стороне, они уже помогли десяткам семей. Народные избранники не только предоставляют продукты, но и помогают жителям в вопросах, ответы на которые они найти не могут много лет.

Многодетная семья Сапаровых живет на окраине Шымкента. Мать воспитывает ребенка с инвалидностью: 15-летняя девочка не может ходить. Семья ждет, когда они смогут оказаться в комфортных условиях, в собственной квартире.

«Помощь от Собеса есть, дают памперсы, вот только ждем очереди. Ну надеемся, что все скоро решится», — рассказывает Акерке Сапарова.

Семье помогли продуктами первой необходимости. Депутат партии «Amanat» Айгерим Джумакулова объяснила женщине о распределении социального жилья.

Нелёгкая доля выпала и многодетной семье — Атагуловых. Люди живут в аварийном доме. Построить новый семье не под силу. Одна надежда на неравнодушных шымкентцев.

«Приходили из акимата, всё осмотрели и сказали, что нужно найти спонсоров. Будем ждать. А так осталось провести отопление, и косметический ремонт сделать. У нас в доме дедушка, хотели чтобы он жил в комфорте«,- говорит Нургуль Атагулова.

Сегодня семье помогли продуктами и передали обращение в благотворительные фонды страны.

Декада добрых дел продолжается. Помощь будут оказывать людям с инвалидностью, многодетным и тем, кто не может пробить стену непонимания чиновников. Депутат «Amanat» Айгерим Джумакулова готова выслушать пожелания и жалобы жителей.