Шымкент стал одним из первых регионов проекта «Читающая нация»

В Шымкенте стартовал пилотный этап республиканского проекта «Читающая нация», инициированного партией AMANAT. Аким города Габит Сыздыкбеков на своей странице в социальных сетях отметил значимость инициативы для мегаполиса.

Проект объединяет школьников, студентов, педагогов, семьи и госслужащих, которые будут читать лучшие произведения казахской и мировой литературы и соревноваться в тематических номинациях.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «На заседании Национального курултая глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: самый короткий путь к тому, чтобы быть передовой нацией — это чтение книг. Привычка читать — это требование времени и важная потребность, которая помогает отвечать на вызовы. В числе первых регионов, где стартует проект, оказались Карагандинская и Костанайская области, а также Шымкент. Для нашего города это радостная и ответственная новость».

Главная цель инициативы — формирование культуры чтения и повышение интереса к книгам. Участники будут соревноваться в номинациях «Читающая школа», «Читающий колледж», «Читающий университет», «Читающий педагог», «Читающая семья» и «Читающий госслужащий».

Для каждой номинации специальная комиссия отобрала по 15 книг, а для школьников — 75, индивидуально для каждого класса. Всего составлен список из 300 произведений: 150 на казахском и 150 на русском языке.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «Книга — неиссякаемый источник знаний и вдохновения. Она формирует личность и открывает новые возможности. Приглашаю всех поддержать эту инициативу и принять активное участие. Пусть любовь к книгам станет нашей общей традицией!»

Проект «Читающая нация» реализуется партией AMANAT совместно с общественным фондом. Организаторы уверены: он станет мощным стимулом к развитию культуры чтения и объединит вокруг книги разные поколения.