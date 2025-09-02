Меморандум о сотрудничестве реализован в формате правовой приёмной

В Шымкенте состоялся приём граждан по личным вопросам, организованный в рамках партийного проекта «Правовая помощь».

Основанием для проведения мероприятия стал меморандум о сотрудничестве, заключённый между департаментом юстиции города и городским филиалом партии «AMANAT».

Цель встречи заключалась в том, чтобы оказать населению квалифицированную правовую поддержку и содействовать решению наиболее актуальных проблем социального и юридического характера.

В работе приёмной приняли участие представители различных структур и профессиональных сообществ.

Среди них — исполнительный секретарь городского филиала партии «AMANAT» Ербол Байконысов, юридический консультант палаты юридических консультантов города Шымкента Нурлан Мырзабай, главный специалист отдела контроля в сфере регистрации и перерегистрации некоммерческих организаций Шолпан Досаева, а также адвокат коллегии адвокатов Бауыржан Мархабаев.

Все они выступили в качестве экспертов, готовых дать разъяснения и предложить правовые пути решения проблем, с которыми пришли жители.

Основными вопросами, с которыми обращались граждане, стали проблемы взыскания алиментов, случаи мошенничества, а также трудности, связанные с выплатой кредитов и разрешением частных имущественных или семейных споров. Обратившиеся отмечали, что подобные консультации крайне важны, так как не все имеют возможность своевременно получить профессиональную юридическую помощь.

Специалисты в области права тщательно изучили каждое обращение, дали подробные консультации и рекомендации. Многие проблемы удалось решить сразу на месте, в ходе диалога между гражданами и экспертами. Те же вопросы, которые требовали дополнительного анализа и более глубокого изучения, были внесены в специальный протокол и поставлены на контроль.

Подобные мероприятия, как подчеркнули организаторы, способствуют повышению правовой грамотности населения и формированию доверия к государственным институтам.

Они создают площадку для диалога между гражданами и представителями органов юстиции, а также помогают объединить усилия государства, общества и профессионального сообщества для защиты прав и интересов людей.