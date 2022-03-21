В Шымкенте состоялся гастрономический фестиваль

Казахстанцы, как и остальные тюркские народы, отмечают начало Нового года по восточному календарю – Наурыз мейрамы.

Празднование Наурыза начинается в день весеннего равноденствия – 21 марта. В Шымкенте к народным гуляниям уже приступили. На площади Аль-Фараби впервые провели гастрофестиваль — «ДәмДәсTour», передает OTYRAR.

Наурыз отмечают более пяти тысяч лет как праздник весны и обновления природы. В этом году Наурыз в Шымкенте проходит по всему городу. На площади Аль-Фараби шымкентцев и гостей города решили удивить гастрономическим фестивалем, на ярмарку «ДәмДәсTour» вышли около 45 ресторанов. Здесь открывается неповторимый вид, Шымкент как на ладони.

Наурыз коже, плов и сладости. Ярмарка «ДәмДәсTour» погружает в атмосферу национального колорита. Шеф-повара оспаривают право первенства!

Рестораторы борются за победу в номинациях: лучший Наурыз-коже, плов, шашлык, самса, фаст-фуд, топ-кондитер. Фантазия участников гастрономического фестиваля — поражает!

«Решили подойти к битве поваров — творчески, готовим шашлык под капотом машины, а подаем мясо в буханке. Так он дольше остается теплым и вкусным”,- рассказал участник.

«Здесь все является тортом, выраженная тематика — тау Каратау, здесь — водопад Аксу, также изобразили жайлау. Самый нижний ярус со вкусом молочной девочки, здесь чизкейк орео, тут банановый бисквит и данная начинка шоколад с вишней”,- говорит кондитер.

«Бургер у нас чисто из кусков мяса, то есть кукурурза и мясо чисто на гриле готовится. Мы решили отличиться, все готовят наурыз коже или плов.»,- передает шеф-повар.

«Мы бесплатно раздаём баурсаки, плов и наурыз-коже. Еду готовим здесь, в казане, это — наше отличие»,- делится участница конкурса.

На праздник пригласили и начинающих дизайнеров, они представили костюмы, сшитые собственно-ручно.

«Всех поздравляем с праздником Наурыз, каждый желающий может сфотографироваться в национальной одежде. Есть чапаны и несколько видов головных уборов. Всё это я сшила сама»,- сказала дизайнер.

Шымкентцы с удовольствием дегустируют готовые блюда. По реакции горожан всё ясно без лишних слов — люди устали от карантинных ограничений, все долго ждали такого праздника — Наурыза, без ограничений.

«Где вкуснее будет плов, тому человеку мы и подарим свои цветы. Наурыз кутты болсын!»,- рассказывает бабушка.

«Постарались наши рестораторы, вообще прелесть, все организовали прекрасно. Я поздравляю с этим праздником шымкентцев, с наступлением весны, пусть наш город процветает и пусть люди будут счастливы!»,- поделилась жительница Шымкента.

«Плов, шашлык, всё очень вкусно. Всех с Наурызом, отличный праздник, все шымцентцы вышли и гуляют!»,- говорит жительница города.

Наурыз празднуют и юные шымкентцы, рассказывают стихи, в ожидании подарка от Кыдыр-Ата!

К слову, Наурыз — уникальный праздник, не имеет национальности и религиозных ограничений.

Праздничное настроение создают казахстанские исполнители: Аргоня, группа Metis’s, Нуржан Баймаханов, Камила Демеу, Махмуд Урунбаев и Диана Хашимханова.

На гастрофестивале жители и гости Шымкента бесплатно выпили 2200 стаканов «Шымкентского чая». На вкусный праздник выделили 11 миллионов тенге.