В Шымкенте проходит гастрономический фестиваль «DamDastour»

Площадь Аль-Фараби в центре города превратилась в масштабное гастрономическое пространство, предлагающее жителям и гостям насыщенную культурную и кулинарную программу.

Основной целью фестиваля является популяризация национальной и мировой кухни.

Посетители имеют возможность познакомиться с традиционными казахскими блюдами, а также попробовать лучшие образцы европейской и азиатской кухни. Особое место на площадке занимает главное блюдо Наурыза — наурыз коже, представленное в различных вариациях.

В фестивале принимают участие 10 поваров международного уровня из Казахстана и зарубежных стран. Они представляют авторские блюда и демонстрируют профессиональное мастерство.

Бельгийский шеф-повар Жан Ашнер презентует «мидии по-бельгийски», швейцарский повар Томас Мюллер — фирменное блюдо на основе сыра.

Также в числе участников — российский шеф Евгений Чеканин, азербайджанский повар Эмиль Алиев, французский шеф Николя Лезёр, турецкий повар Аббас Ишик, грузинский шеф Иосеби Джабанашвили, повар из Кыргызстана Берик Эгинбаев, узбекский шеф Ахмад Хамдамов и сербская участница Даниела Пантич.

В рамках фестиваля проходят гастрономические конкурсы по нескольким номинациям, включая «Лучший кебаб», «Лучший плов», «Лучшая самса» и «Лучшее национальное блюдо».

Кроме того, в фестивале принимают участие около 50 местных ресторанов, предлагающих разнообразные блюда.

Среди них — Grand Praga, BOZJYRA, Calista, Barvilla, Mimino, Mozzarella by Meyram Group, Afsona, Көксарай, Dushevnaya Kukhnya, STEAKFIELD, Мадлен, Istanbul, Kamshat, Kausar и Jeti Tandir.

Фестиваль не ограничивается гастрономией и сопровождается широкой культурно-развлекательной программой. Для гостей организованы танцевальные баттлы в стилях street и K-pop, выступления ансамбля домбристов, шоу батыров, цирковые номера, мотопробег и выставка спортивных автомобилей.

Территория фестиваля разделена на тематические зоны. В этно-зоне проходят кулинарные конкурсы и мастер-классы международных шеф-поваров, в европейской зоне представлены современные шоу-программы, а в районе Арбата действует ярмарка ремесленников с национальными изделиями.

Официальное открытие фестиваля состоялось в торжественной обстановке.

В вечерней программе запланированы церемония награждения победителей и концерт с участием отечественных артистов и приглашённых хедлайнеров.

Международный гастрономический фестиваль «DamDastour» стал не только праздником еды, но и масштабной культурной площадкой, объединяющей традиции разных народов, отражающей дух Наурыза и способствующей укреплению общественного единства.