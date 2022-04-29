Экс-пограничник обвинил своих командиров в хищении госимущества

После доноса, по словам мужчины, его незаконно уволили и даже организовали нападение.

Мужчина утверждает, что его бывшее начальство грузовиками вывозило из отделения продукты питания, сено и другие хозтовары с целью сбыта, передает OTYRAR.

Об этих фактах он доложил в службу контрразведки, но сотрудники его ничего не предприняли, уверяет бывший солдат. По его словам, когда руководство его узнало о доносах, то незаконно его уволило и организовало на него нападение.

Лицо мужчины мы не показываем по его же просьбе. Бывший солдат-контрактник Абен рассказывает о фактах хищения госимущества на погранзаставе «КАКПАК». Говорит, что в феврале этого года из складов большими партиями вывозили корм для скота, мясо, уголь и продукты питания. Якобы этим промышляло командование части.

«Я снял на свой телефон все незаконные действия начальства и предоставил материалы в соответствующие органы, а именно в военную контрразведку. В ВКР дело не возбудили, а «сдали» меня руководству. Сотрудник позвонил шефу и сказал: «Твой подчиненный тебя продал», — говорит Абен.

Когда все сослуживцы узнали об этом, мужчину не поддержали. «Командир погранзаставы и вовсе придумал причину, чтобы уволить меня» -, говорит Абен. С его слов, после ухода со службы бывшее руководство организовало на него нападение. Несколько человек избили его в день, когда тот дал показание военным полицейским против командира и его заместителей.

«На момент, когда его избивали один из этих хулиганов, сообщил ему: «Почему ты сдаешь своих начальников?! Там все схвачено, и ты ничего не сможешь сделать». То есть основание есть полагать, что это заказного характера со стороны его руководства, командиров«, — говорит Курмангазы Мусир, адвокат.

Выяснилось, что одним из нападавших оказался военнослужащий десантно-штурмовых войск. Следствие пытается не отражать его в деле, возмущается адвокат Абена. В полиции заявили, что в качестве подозреваемых задержали пятерых. Один из которых — житель Алматинской области.

«Неизвестные лица в нетрезвом состоянии из хулиганских побуждений избили потерпевшего. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Хулиганство». Согласно экспертизе, потерпевшему причинён «лёгкий вред здоровью», — говорит Канат Думчебаев, заместитель начальника следственного управления ДП Туркестанской области.

Было ли проведено расследование после жалоб на хищение госимущества на погранзаставе «КАКПАК»? На этот вопрос ответа мы пока не получили. Бывший военнослужащий заявляет о фатах дедовщины, вымогательства и пьянства коллег на службе. В доказательство своих слов он готов предоставить видео и фото материалы.