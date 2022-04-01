Где приобрести квартиру мечты?

В Шымкенте строится новый жилой комплекс «STANDARD CITY 2». Это многоэтажные дома, где предусмотрены 2-х и 3‑комнатные квартиры с безопасным лифтом.

Предусмотрена парковка, а планировка дома продумана для комфорта жителей. Закончат строительство уже к концу июля этого года.

Там, где еще несколько лет назад был пустырь, теперь вырос микрорайон Нуртас. Для тех, кто задумывается приобрести квартиру в новом районе, есть время приобрести заветные квадратные метры. Жилой комплекс «Стандарт сити 2» состоит из 6 девятиэтажных блоков и одного 5-ти этажного. Можно приобрести 2-х и 3‑комнатные квартиры с продуманной планировкой.

«Мы готовим больше 300 квартир, двух и трёхкомнатные квартиры. Строительство идет полным ходом, уже в июле этого месяца дома будем сдавать», — говорит Ислам Смаилов, инженер по строительству ЖК «STANDARD CITY 2».

К слову, жилье можно оформить в ипотеку. В Отбасы банке можно приобрести квартиру оплатив 30 или 50 процентов от стоимости. 15 процентов по ипотечной программе «ҰМАЙ» и в БанкеЦентрКредит от 20 процентов.

Если вы задумались о покупке квартиры в экологически чистом районе Шымкента, проконсультируйтесь с официальным представителем компании.

Мкр. Нурсат 172А, торговый дом BAQYT, 2 этаж. График работы: без выходных 10.00 — 19.00. Тел: +7 778 006 9080; +7 778 006 5080.

Номер лицензии 12022900 Дата выдачи: 31.07.2019