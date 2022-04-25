Кентау восстанавливают после штормового ветра

Капризы погоды коснулись и города Кентау, там произошло усиление ветра 30-40 м/с дождем, сообщает OTYRAR.

Аким Кентау Рашид Аюпов на своей странице в социальных сетях пояснил, что в результате ветра обрушились кровли 2 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных, 1 индивидуальный жилой дом, здания городской полиции, повреждены рекламные щиты.

Глава города провел экстренное заседание комиссии. Рашид Аюпов дал указание привести инфраструктуру в порядок, расчистить дороги, по которым будут передвигаться жители, определить и урегулировать опасные зоны до утра.

«Для восстановления кровли 1 школы, 1 детского сада, относящихся к сфере образования, в областное управление образования направлено письмо по рассмотрению средств. Кровельные покрытия 2 многоэтажных жилых домов будут восстановлены учреждением«, — пояснили в акимате Кентау.

В результате обрушения 5 электрических столбов на улицах города были прерваны световые линии, 10% территории города были временно обесточены. Проведены восстановительные работы. Поврежден 1 дом в частном секторе.

Человеческих жертв нет. Более 200 деревьев, упавших из-за ветра, были вырублены и расчищены. В работе в ночное время задействовано около 50 человек, днем 60 человек и 5 единиц техники.

Обрезанные деревья по мере необходимости раздаются населению. Отреставрированы 1 художественно оформленная арка, 1 баннер, расположенный на улицах города.

В акимате пояснили, что уже ведутся работы по изучению поврежденных объектов, разрабатываются дефектные акты и сметные документы. В настоящее время все учреждения работают в штатном режиме.