Победители «Грэмми». Что стоит послушать?

64-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» завершилась в Лас-Вегасе.
Представляем вам список композиций, удостоенных главной музыкальной премии.
Лауреаты «Грэмми»:
- лучший новый исполнитель — Оливия Родриго;
- песня года — Leave The Door Open (Silk Sonic);
- лучший рок-альбом — Medicine at Midnight (Foo Fighters);
- лучшая рок-песня — Waiting On a War (Foo Fighters);
- лучшее исполнение музыки в жанре рок — Making a Fire (Foo Fighters);
- лучшее сольное исполнение в жанре поп — Drivers License (Оливия Родриго);
- лучший рэп-альбом — Call Me If You Get Lost (Tyler, the Creator);
- лучшая рэп-песня — Jail (Канье Уэст при участии Jay-Z);
- лучшее музыкальное видео — Freedom (Джон Батист)