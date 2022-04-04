Победители «Грэмми». Что стоит послушать?

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Редактор
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64-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» завершилась в Лас-Вегасе.

Представляем вам список композиций, удостоенных главной музыкальной премии.

Лауреаты «Грэмми»:

  1. лучший новый исполнитель — Оливия Родриго;
  2. песня года — Leave The Door Open (Silk Sonic);
  3. лучший рок-альбом — Medicine at Midnight (Foo Fighters);
  4. лучшая рок-песня — Waiting On a War (Foo Fighters);
  5. лучшее исполнение музыки в жанре рок — Making a Fire (Foo Fighters);
  6. лучшее сольное исполнение в жанре поп — Drivers License (Оливия Родриго);
  7. лучший рэп-альбом — Call Me If You Get Lost (Tyler, the Creator);
  8. лучшая рэп-песня — Jail (Канье Уэст при участии Jay-Z);
  9. лучшее музыкальное видео — Freedom (Джон Батист)

 