Полиция выявила 12 подростков, поющих жарамазан на дорогах

Речь идет о подростках, которые в ночное время выходят на дороги петь жарамазан. Только в Аль-Фарабийском районе полицейские выявили 12 подростков.

Со всеми нарушителями проведена профилактическая беседа. Сотрудники ювенальной полиции просят родителей следить за детьми и не позволять им разгуливать на оживленных улицах города и по возможности ограничить контакты с незнакомыми.

«Подростки, грубо нарушают правила дорожного движения по улице, препятствуют проезду автомобилей, создают угрозу здоровью и жизни как своих, так и других участников дорожного движения. В целях обеспечения безопасности и спокойствия жителей города, предупреждения и пресечения преступных посягательств ежедневно проводим рейдовые мероприятия. Мы все обеспокоены безопасностью наших детей. Поэтому просим каждого родителя держать под контролем своих детей», — сказал старший инспектор отделения ювенальной полиции майор полиции Ирисбеков Рахимжан.