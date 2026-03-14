Ислам: краткий философский аспект

Ислам — это религия предания себя Богу, образ жизни, который Бог определил для сотворенных Им людей.

Ислам возник в VII веке в среде арабов, коренных жителей Аравии. История ислама началась с движения ханифов — пророков-проповедников, призывавших отказаться от языческого поклонения разным богам и признать единого Бога.

Выбор пал на Мухаммада — человека, вошедшего в историю ислама как его главный пророк. «Да благословит его Аллах и приветствует!» — это благословение повторяется при каждом упоминании имени пророка, столь велико его почитание.

Мухаммад — это не единственный Божий посланник. Люди оказались не покорны и греховны, и Бог посылал на землю пророков, чтобы призвать людей вернуться к правильной жизни. Среди них — Моисей, которого мусульмане называют Муса, и Иисус, имя которого в исламе Иса.

Мухаммад был призван открыть истину о том, что Бог един. Те, кто внял этой истине, ниспосланной Богом через Мухаммада, составили первую общину мусульман в Мекке, находившейся на территории современной Саудовской Аравии.

В 622 году преследования политических противников богатых жителей Мекки вынудили Мухаммада и его последователей переехать в город Яскиб, который с тех пор стал называться Медина. От даты этого переселения, именуемой хиджрой, ведется мусульманское летоисчисление (например, 1417 год начался 19 мая 1996го). Мусульманский календарь лунный, а лунный год немного короче, чем солнечный.

Мусульман, которые последовали за Мухаммадом, называют мухаджирун — «те, кто совершил хиджру», а тех, кто поддержал Мухаммада в Медине, называют «ансарами» — помощниками. Потомки и тех, и других почитаются мусульманами.

Слово «ислам» происходит от арабского «асляма» — «покоряться». В достижении состояния покоя и мира через преданность и поклонение Богу состоял смысл новой религии. Эта истина открылась Мухаммаду, который жил в те времена, когда существовали разные представления о Боге.

Он имел обыкновение уходить в пещеру на склоне горы Хира близ Мекки, где предавался раздумьям об истинной сути Бога. Там Мухаммаду явился посланец Бога Джабраил и сказал: «Икра!» («Читай!») — «Я не умею читать». — «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка…» И Мухаммад прочел первые слова откровения Бога и поверил посланцу, раз Бог даровал ему возможность читать. Эти откровения позднее были собраны и составили Коран — священную книгу ислама. Коран разделен на главы, суры и стихи, айаты, что значит «знамения».

Коран — это слово Бога, которое всегда пребывало с Ним на небесах, это последнее из откровений, данных Богом человечеству. Бог не раз передавал свои священные заповеди через пророков. Наконец выбор пал на Мухаммада, которому суждено было понять, что не может быть разных представлений о Боге. Бог может быть только один, поэтому его называют Аллах — «это единый Бог». Не может быть и людей, противостоящих друг другу. Все люди происходят от Бога и к Нему возвращаются после смерти, чтобы предстать перед беспристрастным судом за свои поступки, поэтому люди должны быть единой общиной, уммой.

Каждым своим поступком и всей своей жизнью мусульманин должен показывать глубокое осознание того, что нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Его. Это свидетельство есть шахада — первый из пяти столпов ислама, аркан ад-дин, которые объединяют и организуют мусульман всего мира.

Символы веры

Тексты Корана были доступны немногим грамотным и образованным мусульманам. До простого народа они доходили лишь в устной форме заповедей. Заповеди Корана непререкаемы для мусульманина в вопросах жизни и веры, однако они не охватывают всех жизненных ситуаций. Поэтому поступки, слова, даже умолчание Мухаммада и его сподвижников, принимались в качестве комментария к Корану.

Эти высказывания — хадисы — собраны в шесть авторитетных сводов, которые называются выверенными или надежными, сахих. В совокупности они образуют Сунну. Были разработаны и методы истолкования, в первую очередь — это согласное мнение общины (иджма), а также рассуждение по аналогии (кийас). Так был выработан правовой и нравственный кодекс, регулирующий жизнь, — шариат, что по-арабски означает «проторенная тропа, по которой верблюды ходят на водопой». Существует четыре основных толка (школы) шариата, и большинство мусульман живет согласно одному из них.

Течения ислама

После смерти Мухаммада в 632 году мусульманская община раскололась. Одни считали, что халифом — преемником пророка — должен стать самый достойный человек, и выбрали Абу Бакра. Другие считали, что место халифа принадлежит зятю Мухаммада Али. Сторонники Али получили название шииты (шиа — «партия, секта»). Шииты считают наместниками Аллаха на земле святых имамов — потомков дочери пророка Фатимы и ее мужа Али. Шииты насчитывают 12 имамов. Двенадцатый (скрытый) имам исчез подростком. Считается, что рано или поздно он явится людям как Махди (мессия).

Ортодоксальным же течением в исламе стал противопоставленный шиизму суннизм. Его сторонники признают святость Сунны, которая вобрала в себя исторический материал и стала чем-то вроде комментария к Корану. Противостояние течений ислама подчас бывало очень острым.

Влияние ислама

За первые сто лет ислам распространился от Атлантического океана до границ Китая, его влияние продолжалось быстрыми темпами. В настоящее время около четверти населения мира — мусульмане.

В Казахстане проживают около 13,3 млн. мусульман, что составляет примерно 69-70% населения страны. 85% мусульман в Казахстане относятся к суннитскому направлению ислама, ханафитского мазхаба.

В странах Ближнего Востока, Северной Африки, в некоторых государствах Центральной Азии и Индонезии почти все население исповедует ислам. В России около 1/5 населения мусульмане.

Значительное число мусульман живет в таких странах, как Франция, Германия, Великобритания и США. Много мусульман в Китае. На начальном этапе распространение ислама способствовало возрождению античной науки и философии. След этого остался в словах, которые начинаются с арабского определенного артикля «ал», например, алгебра или алхимия, прародительница современной химии. Позднее мусульмане выступили против научных исследований на том основании, что они отвлекают от Корана, и до сих пор ислам не восстановил то почитание мира, сотворенного Богом, которое отражалось в их ранней науке и философии.

Нет божества, кроме Аллаха

Арабское слово «Аллах» значит «этот единый Бог». Получая божественные откровения через ангела Джабраила в пещере на горе Хира близ Мекки, Мухаммад уверовал, что нет божества, кроме Аллаха, что Он един, всемогущ и вечен. Поэтому не может быть различных или соперничающих богов, например, Бога для евреев, Бога для христиан, сонма богов для политеистов. Таухид — догмат о единобожии — основа ислама: все сущее, включая человеческую жизнь, сотворено Богом.

Все мусульмане образуют единую семью или общину — умму. Все живое возвращается к Богу, от которого произошло. Каждый в Судный день предстанет перед Богом и ответит за то, как использовал дар жизни. Нечестивцев ждет страшная кара. Бог предопределяет все, но люди ответственны за тот выбор, который они делают из предоставленных Создателем возможностей.

Бог превыше всего, однако Он не удален от человека: «Мы ближе к нему <человеку>, чем шейная артерия» (сура 50,16). Дин — вера в Бога и следование Его заповедям — пронизывает все сферы жизни мусульман. Они постоянно ощущают присутствие Бога, особенно близки к Нему во время ежедневных молитв.

Пророк Мухаммад

Пророк Мухаммад родился в 570 году в Мекке. Он рано осиротел и воспитывался дедом и дядей. Мухаммад занимался торговлей и в 25 лет женился на богатой вдове Хадидже. После женитьбы он забросил торговлю и целиком ушел в религиозные искания.

В 610 году в пещере на горе Хира, где Мухаммад уединялся для размышлений, ангел Джабраил передал ему первое послание Бога.

С 613 года Мухаммад стал выступать с проповедями о единобожии и призывал арабов сплотиться под знаменем единого Бога. Его учения вызвали резкое неприятие и гнев богатых жителей Мекки: они преследовали Мухаммада и его сторонников, часть которых бежала в Эфиопию.

В 622 году Мухаммад отправился в соседний Ясриб, где к числу последователей Пророка примкнула большая часть населения. Это был огромный успех, поэтому этот переезд (хиджра) считают началом мусульманского летоисчисления.

Влияние Пророка росло — все больше племен и народов принимали ислам. Дольше всех держалась Мекка, но в 630 году Мухаммад вступил в город и объявил его священной столицей ислама. Он простил всех, кроме нескольких заклятых врагов, и начал думать о распространении ислама за пределы Аравии.

Но в возрасте 62 лет Мухаммад умер. Пророка, согласно его воле, похоронили в Медине, куда после смерти Хадиджи он переселился из враждебной Мекки. Могила Мухаммада расположена в первой возведенной по его прибытии в Медину мечети. Эту мечеть центр богослужения и государственной деятельности при Мухаммаде правители-мусульмане на протяжении веков неоднократно достраивали и украшали. Мухаммад похоронен у той стены мечети, где тогда размещались покои его любимой жены Айши (после Хадиджи) и где он умер у нее на руках.

По обе стороны от могилы находятся усыпальницы Абу Бакра и Умара — двух ближайших сподвижников Пророка и первых халифов, возглавивших мусульманскую общину после его смерти.

Коран

Коран, священная книга мусульман, воспринимается ими как Слово Божье (калам), ниспосланное Мухаммаду в форме откровений. То же божественное послание получали прежние пророки Моисей и Иисус, однако священный текст был искажен иудеями и христианами, и только арабский Коран передает истинное Слово Бога. Вот почему мусульмане считают, что Коран нельзя переводить на другие языки: его можно только пересказывать и толковать.

Каллиграфия считается у мусульман искусством: украшение Слова Божьего подчеркивает ценность текста. Хотя Коран называет себя «ясной книгой» (суры 2,2 и 12,2), некоторые тексты трудны для понимания и нуждаются в разъяснении. Комментарии к Корану — тафсир и тавил — образуют обширную литературу.

«Коран» в переводе с арабского значит «чтение вслух, декламация». Его текст обычно читается нараспев. Мухаммад получил первое откровение в 610 году. Ему явился ангел Джабраил и повелел: «Икра!» («Читай!»). Принято считать, что это были стихи 1-5 суры 96: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил…»

Коран, состоящий из 114 сур, охватывает многие темы. В лаконичных ранних сурах излагается догмат о единобожии, говорится о роли Бога в истории, пророческой миссии Мухаммада, о Судном дне, помощи ближним.

Поздние суры сосредоточены на вопросах семьи и брака, правовых, этических и социальных проблемах, которые вставали перед растущей мусульманской общиной (уммой) в Медине.

Пять столпов ислама

Пять столпов лежат в основе мусульманского образа жизни.

Первый столп — шахада, свидетельство, что «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — пророк Его». Шахада утверждает, что Бог един и Он передал Свою волю через Мухаммада. Эти слова поются ежедневно во время азана, призыва на молитву.

Второй столп — салат-намаз, обязательная каждодневная молитва, которую мусульманин совершает пять раз в день, обращаясь в сторону Каабы, святилища в Мекке. Мусульмане должны совершать молитву на заре, в полдень, после полудня, на закате и вечером. Перед молитвой они находят чистое место, откуда могут обратиться к Мекке, проводят обряд омовения и выражают намерение молиться. Затем многократно повторяют молитвенный ритуал ракат, состоящий из поклона, коленопреклонений и падений ниц, сопровождаемых призывами к Аллаху и чтением стихов Корана.

Менее ритуализованные обращения к Аллаху называются дуа.

Третий столп — саум, пост, соблюдаемый от восхода до заката солнца в течение священного месяца Рамазан. Кроме Рамазана, мусульмане постятся по обету, в случае засухи, в порядке возмещения за пропущенные дни Рамазана.

Рамазан заканчивается праздником разговенья (ид ал-фитр), когда совершается общая молитва и мусульмане обмениваются подарками. Каждый имущий обязан раз в году делиться своими доходами, обычно их сороковой частью, выделяя их на помощь бедным и благотворительность. В этом состоит смысл четвертого столпа — заката (подаяния).

Хадж — пятый и последний из обязательных столпов веры предписывает, что каждый здоровый мусульманин должен хотя бы раз в жизни в двенадцатый месяц мусульманского календаря совершить паломничество в Мекку к святыне мусульман Каабе.

Считается, что Кааба была построена Авраамом и его сыном от Агари Измаилом по приказу Бога на том месте, где, как полагают, стояло святилище, воздвигнутое Адамом. В доисламские времена это было место поклонения 360 аравийским божествам. В 630 году Мухаммад низверг этих идолов и посвятил Каабу единому истинному Богу.

Каждый год во время хаджа 2 млн паломников посещают Мекку. При виде Каабы они испытывают необычайный духовный подъем. Когда паломники входят в храм, они восклицают: «Лаббайка! Лаббайка!» («Я здесь в твоем распоряжении!»). С этого момента они сосредоточены исключительно на Боге. Когда паломники приезжают в другое время, они совершают умру, то есть малое паломничество, правила которого менее строги.

Исламское государство

После смерти Мухаммада в 632 году мусульманская община установила законы в соответствии с Кораном и Сунной, словами и действиями Пророка.

Знатоки священного писания, используя четыре метода решения спорных богословских проблем, создали в рамках ислама суннитского толка четыре школы исламского права. Эти школы составляют сводную систему мусульманского права шариат, который регулирует жизнь каждого человека и всей общины.

Хранителем закона первоначально был халиф — преемник и наместник Пророка, религиозный и политический лидер мусульманской общины. Хотя халифат был упразднен в 1924 году, а на смену пришли независимые национальные государства, для ортодоксальных мусульман шариат остается руководством в вопросах морали и веры.

Мусульмане-шииты руководствуются также учениями святых имамов, потомков Пророка. С конца IX века, когда преемственность имамов прекратилась, религиозная власть сосредоточилась в руках наиболее авторитетного и знающего человека, получившего почетный титул аятоллы, что значит «знамение Аллаха».

Суфизм

Суфии — это мусульмане, стремящиеся к мистическому познанию Бога. Принято считать, что слово «суфий» восходит к «суф» — названию аскетического одеяния из грубой шерсти, которое носили ранние последователи этого течения. Суфизм предполагает абсолютное повиновение Богу и непосредственное общение с ним вплоть до полного слияния. Суфии разработали приемы и методы, позволяющие переживать подобное общение как реальность.

Некоторые суфии (например, ал-Халладж) настолько остро ощущали единение души с Богом, что утверждали, будто душа и Бог это одно и то же. Такие утверждения воспринимались как святотатство и служили поводом для конфликта между суфиями и теми, кто жил по законам шариата, мусульманского права. Однако на самом деле противоречия здесь нет: для суфиев одинаково важны и мусульманский образ жизни, и любовь, соединяющая душу с Богом.

Так, персидский мыслитель ал-Газали (1058-1111 гг.) учил, что все мусульмане должны следовать шариату, подчеркивая при этом, что ислам — это монотеизм, то есть вера в единого Бога, а не монистическое учение, признающее единую основу для всего сущего, включая Бога и душу.

Ислам и наука

Мусульмане верят, что все сущее сотворил Бог, а изучение и осмысление мироздания указывает на Бога и углубляет понимание путей Его. Поэтому знание (илм) обладает в исламе высокой ценностью. Мухаммад сказал: «Тот, кто оставляет дом в поисках знания, идет по пути Аллаха».

Ученый ибн Таймийя приравнивал значение знания для ума к значению пищи для тела. Мусульмане часто повторяют, что книги и знания — это духовная пища. Вклад мусульманских ученых в философию, астрономию, химию, медицину и математику огромен. Однако это не означает, что понятие «илм» тождественно науке в современном понимании. Мусульманская наука всегда подразумевает Бога как источник всего, что подлежит исследованию. Всякое знание в исламе обосновано определенным мировоззрением. И научное знание, которое по определению должно быть объективным и не руководствоваться никакими предвзятыми суждениями о мире, не исключение. В этом мусульманское миропонимание совпадает с христианским, утверждающим, что наука без мудрости — опасное животное, или, как гласит древнее латинское изречение, scientia («знание») должно быть подчинено sapientia («мудрости»).

Мечеть

Слово «мечеть» происходит от арабского слова «масджид» — «место коленопреклонения». В Коране сказано, что это «дома, которые Аллах дозволил возвести и в которых поминается Его имя» (сура 24, 36). Ежедневные молитвы не обязательно совершать в мечети, но по пятницам и в дни праздников мусульмане собираются там, чтобы склониться в молитве. Мечети служат своеобразным культурным центром, местом сбора правоверных.

Кроме того, в них хоронят выдающихся мусульман, особенно мучеников, халифов и суфиев.

Главные должности в мечети занимают имам, который руководит молитвой; муэдзин, созывающий на молитву, и хатиб-проповедник.

Мечети, связанные с именем Мухаммада, почитаются особо.

В Медине, кроме мечети Пророка, есть еще мечеть Двух кибл, где Мухаммад впервые повернулся к Мекке вместо Иерусалима во время молитвы.

В Мекке наиболее почитаемая мечеть Масджид ал-Харам, а в Иерусалиме Масджид ал-Алка, где в Судный день будут установлены весы, на которых Мухаммад будет взвешивать людские поступки.

Находящееся рядом святилище Куббат ас-Сахра (Купол Славы) — это не мечеть (хотя его иногда называют мечетью Умара), но оно весьма почитаемо, так как внутри находится камень, откуда Мухаммад вознесся на небеса.

Минарет — это высокая башня при мечети, которая считается символом величия Бога.

Как сочетаются ислам и современное общество

В последние годы религиозные деятели часто говорят о необходимости возрождения традиционного ислама, под которым одни понимают религию времен Пророка Мухаммада и праведных халифов, другие — то же самое, но с учетом национальных традиций мусульманских народов.

С момента окончания эпохи Праведного халифата прошло без малого 1 400 лет. За это время в мире многое изменилось, в связи с чем возникает вопрос, возможно ли подстроить исламские нормы под реалии современного общества?

14-вековой исторический период привнес в наш мир много нового. Масса достижений современности потребовала тщательного изучения мусульманскими богословами для вынесения фетв о дозволенности или запретности того или иного предмета либо явления.

Кроме того, глобализация привнесла в сознание верующих и некоторые размышления о пересмотре базовых принципов ислама. Подобная тенденция получила широкое распространение в тех странах, где весьма популярны демократические ценности.

В качестве аргументации своей позиции мусульмане-либералы приводят хадисы Пророка Мухаммада о нежелательности проявления фанатизма в религии.

Один из таких хадисов звучит следующим образом: «Опасайтесь излишеств в религии, так как тех, кто жил ранее, погубило именно излишество в религии» (хадис приводят ан-Насаи и Ибн Маджа). В другом хадисе сказано: «Облегчайте и не усложняйте, радуйте и не вызывайте отвращения» (аль-Бухари).

Данные хадисы, уверены сторонники современного ислама, служат наставлением Посланника Аллаха к соблюдению умеренности в исламе.

Таким образом, современный ислам стал своеобразным вариантом «религии компромисса» между исламскими канонами и ценностями либерализма. Однако в случаях противоречия между двумя системами приоритет отдается, как правило, либеральной составляющей. Подобный подход стал своего рода выходом из двойственного положения (жить по светским законам или по шариату) для мусульман, проживающих в большинстве стран мира, включая Казахстан. Современный ислам призывает правоверных чтить и уважать культуру региона своего проживания, а не противиться ей.

Абдижаппар Турашбеков,

кандидат философских наук, ассоциированный профессор

Южно-Казахстанского педагогического университета им. У. Жанибекова