Шымкентцы жалуются на неудобства в ходе строительства дороги

Жители улицы Адырбекова возмущены. Говорят, строительство дороги слишком затянулось, устали от неудобств.

Поясним, на этой улице строительство производится частями. На участке дороги между улицами Торекулова и Иляева строительные работы были начаты в марте текущего года. Затем стройка продолжится на отрезке улицы Иляева и Алдиярова. Согласно проектно-сметной документации, работы будут полностью завершены в 2023 году, говорят подрядчики.

На улице Адырбекова строительство дороги идет полным ходом. Верхний слой дороги вывозится на большегрузных машинах на свалку. Рабочие коммунальных предприятий города меняют места расположения инженерных сетей. До прокладки дорожного полотна бригады должны успеть установить водопроводные и тепло-сети , а также телекоммуникационные провода.

Акбар Калдыбеков, рабочий: «Сейчас видите сами кран работает, верхний слой асфальта и щебня снимаем и вывозим на свалку. По обе стороны дороги работают ребята из водоканала, Казахтелекома. Как видите вместо деревянных столбов установили железобетонные. Расширяем дорогу».

Строительная компания ведет работу на участке протяженностью около 3 км. Согласно проектно-сметной документации толщина дорожного полотна -57 см. Из них 35 см будет гравий, а сам асфальт -12 см. Начать строительные работы ранней весной помешали проливные дожди, а также строения на красной линии

Садуакас Исмаилов, начальник участка ТОО «Базис-К»: «Старые дома были построены на красной линии, линию перешли и заборы/ограждения/. Соответствующими органами, управлением городского акимата проводится работа по изъятию объектов в государственную пользу. Мы сейчас ведем строительство на отрезке дорог от улицы Торекулова до Иляева, Затем перейдем на участок от Иляева до Алдиярова. Начать работу мешают застроенные вдоль дороги магазины и коммерческие объекты.

Одна из тех, кто устал от шумного строительства Анна Максакова. Женщина говорит, что пройти по улице стало небезопасно, чтобы попасть домой необходимо преодолеть полосу препятствий.

Анна Максакова, жительница г. Шымкента: «Это сильно затянулось. Два года назад теплотрассу ремонтировали, теперь вот все раскурочили. На машине не можем проехать. Да, что там, попасть домой трудно стало».

Садуакас Исмаилов, начальник участка ТОО «Базис- К»: «Мы призываем жителей с пониманием отнестись. Для удобства горожан мы делаем все возможное. Учли все замечания и предложения старожилов. Ведь хорошая дорога необходима всем. Приносим свои извинения за временные неудобства».

Подрядчики заверяют, они сделают все возможное, чтобы завершить основное дорожное полотно до конца этого года. Строительство ирригационных лотков по обе стороны дороги и тротуарную дорожку завершат в следующем году. По плану на этом участке улицы Адырбекова будет 4-полосная дорога шириной 15 метров протяженностью 2 тыс. 900 метров.