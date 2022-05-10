10 единиц оружия добровольно сдали шымкентцы в полицию

Жители Шымкента продолжают добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие. Только в Енбекшинском районе горожане сдали 10 единиц.

«Я сдал свое старое самодельное одноствольное и двухствольное оружие 16 калибра МС-12-21 и ТОЗ-Б сразу после того, как услышал об этой акции. Очень опасно иметь оружие в доме. Потому что у нас маленькие дети, мы боимся. Не зная, как мы его сдадим, не торопились. А когда увидел листовку, сразу не раздумывая сдал. еще и выплатят за оружие»,-говорит местный житель Галымжан Бактыбаев.

Отметим, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления.

Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, должен обратиться в территориальное управление полиции.

В случае телефонного сообщения граждан по адресу хранения оружия сотрудник полиции выезжает и проводит все необходимые мероприятия.