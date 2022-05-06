Дефекты велодорожки исправили спустя месяц

Популярную велодорожку, которая превратилась в полосу препятствий, привели в нормальный вид.

Все затраты на ремонт спорт-трассы взял на себя подрядчик, из-за которого велодорожка стала негодной. По данным дорожной лаборатории, спортобъект испортился, из-за строительной компании, которая провела канализацию в соседний микрорайон и не уплотнила пустоты под асфальтом.

«Во время весны эта веледорожка пришла в негодность. Если быть точнее, то 600 метров этого спортобъекта испортилась. Поэтому, согласно экспертизе подрядчик все исправил за свой счет«,- говорит Нурбол Лесов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.

Напомним, спортобъект стоимостью в 122 миллиона тенге бурно обсуждали в социальных сетях месяц назад. Ущерб эксперты тогда оценили в 7 миллионов.