Массовая гибель пчел зафиксирована в Шымкенте

Пасечники Шымкента столкнулись с массовым падежом пчел. У трех предпринимателей погибли порядка 70% насекомых, передает OTYRAR.

Пчеловоды говорят, их медоносы отравились химикатами, которыми обрабатывали ближайшие поля или сады. Виновника падежа пока не нашли, но специалисты говорят, это может обернуться большими проблемами для всех пчеловодов Шымкента.

Сотни мертвых пчел вместо меда собирают пасечники Шымкента. Убытки подсчитывают три крупных пчелохозяйства города. Говорят, «сыпаться» пчелы стали еще неделю назад. Сейчас они потеряли порядка 70% всех насекомых, как минимум на 3 миллиона тенге. Пчелы умирают до сих пор. Пасечники уверены, насекомые собрали пыльцу с обработанных отравой цветов.

«Нас они оставили без средств к существованию. Любой грамотный агроном должен предупредить перед обработкой полей, что мы будем обрабатывать, убирайте пожалуйста пчел», — говорит Владимир Щебельников, пчеловод.

«Если у каждого по миллиону было бы, закупили бы новых, а сейчас откуда весна, расходы», — говорит Вячеслав Марков, пчеловод.

Пасечники говорят, на этом месте они обосновались около 10-ти лет назад. В этом году особенно зацвела акация, предприниматели ждали богатый урожай. Вокруг пасеки раскинулись несколько полей и садов. Наша съемочная группа попыталась найти их владельцев, но поиски успехом не увенчались, на месте не оказалось даже охраны. Председатель общества пчеловодов говорит, отравление пчел может отразиться и на других пасеках. Выжившие пчелы зачастую болеют, и могут заразить других.

«За счет этого блудных пчел, болезнь распространяется по всей пасеке и последствия очень большие, можно потерять вообще всех пчел в нашем регионе, были года, лет 10-15 назад мы в Шымкенте потеряли почти всех пчел«, — говорит Торехан Нурмухамедов, председатель общества пчеловодов Туркестанской области и г. Шымкента.

Пчеловоды говорят, сейчас им как никогда пригодились бы субсидии. На каждую пчелосемью, а их погибло больше 150, давали по 5 тысяч тенге. Но с этого года, чтобы получить выплаты, пчеловодам мегаполиса требуется открыть ТОО, а не ИП и сдавать отчеты, это, для небольшого бизнеса накладно. В управлении сельского хозяйства направили письмо в минсельхоз, но изменения в правила пока не внесли. Массовый падеж пчел будут расследовать.

«Надо было инициировать договоренность что есть пчелиная семья рядом. Будем содействовать чтобы они друг с другом договорились, нашли контакт и такого больше не было», — говорит Абунасыр Жанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства г. Шымкента.

Возместить потери местные власти пчеловодам не смогут. Предпринимателям придется обратиться в суд, а мертвых пчел отдать на экспертизу. Несколько лет назад один из казахстанских пчеловодов уже выиграл подобный процесс. Правда, тогда у него был договор с хозяином сада. Компенсируют ли шымкентским пчеловодам потерянные миллионы, неизвестно.