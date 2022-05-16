На 15 дней перекроют проезд между Тауке хана и Туркестаном

Речь идет о ремонте дорожного полотна на улице Адырбекова. Участки дорог будут закрывать для движения авто поэтапно.

Так с 16 мая по 1 июля 2022 года будет ограничено движение транспорта по пр. Иляева и пр. Тауке хана с целью проведения реконструкционных строительных работ по улице Адырбекова.

А с 31 мая по 15 июля будет перекрыто расстояние между проспектом Тауке хана и улицей Туркестан. Водители могут координировать свои маршруты в соответствии со схемой.

Также маршруты общественного транспорта №122, №147, №150 будут организованы в данной части по улице Ташенова.