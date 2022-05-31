Референдум-2022: В Кентау свои голоса отдадут 56 796 жителей

В Кентау с населением 108 тысяч человек правом голоса на республиканском референдуме, который пройдет в 5 июня, имеют 56 796 человек.

К проведению политического мероприятия, которое состоится в воскресенье, готовы 35 участков референдума. В нем работают 247 членов комиссии. Как заверили в комиссии, все пригласительные на референдум разосланы и участки готовы к значимому для страны событию. Члены городского общественного штаба, активисты, члены политических партий ведут пропагандистскую работу среди населения, в ходе встречи они разъясняют изменения и дополнения вносимые в Конституцию. На участке №41, где зарегистрировано более 1 тыс. голосующих в городе горняков, организовано дежурство.

Гульшат Бахалиева, заместитель председателя участковой комиссии референдума №41 г. Кентау:

«Ожидается, что на нашем участке воспользуются правом голосовать 1403 человек. Как вы сами видите на участке для людей с ограниченными возможностями созданы все условия. Есть специальный уголок и предусмотрены пандусы».

К слову, об изменениях и дополнениях в один из основных законов, которые важны для государства и каждого гражданина, был изготовлен видеоролик. Герой ролика призывает земляков принять активное участие на всенародном референдуме, который состоится 5 июня. Так как, голос каждого гражданина важен.