Серийного мошенника, находяшегося в международном розыске, задержали в Шымкенте

25-летний гражданин Российской Федерации, находящийся в розыске, скрывался в одной из квартир Шымкента.

Полицейские соседнего государства разыскивали мужчину за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств. Кроме того ему вменяют 16 фактов мошенничества.

По данным полиции, мужчина разместил объявление на сайте о сдаче квартир по низкой цене. Сам он снимал эти квартиры на сутки, далее пересдавал их на длительный срок. Путем обмана и злоупотребления доверием, рассылая фиктивные договоры, мужчина требовал стопроцентную предоплату, а после отключал свой мобильный телефон. Для этого у него было несколько абонентских номеров, которые были изъяты в ходе обыска.

Кроме того, установлены банковские реквизиты, куда совершались переводы. Сейчас уже установлено 16 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК — Мошенничество. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания ДП города Алматы.

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Алмалинского района.

Всем, кто пострадал от действий данного гражданина, необходимо позвонить по телефонам: 8 708 707 9202, 8 705 771 1371, 8 705 555 7763, 254 46 12 и 254 46 08.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.