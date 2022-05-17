В Шымкенте обновляют автопарк

Старые автобусы давно вызывали нарекания у горожан. Во время поездки они шумят и дребезжат, а еще постоянно ломаются и сбивают график.

Больше всего жалоб было на маршруты под номерами 26 и 34, они ходят по самым оживленным городским улицам. Перевозчики не могли заменить автобусы и договор с ними пришлось расторгнуть. Теперь маршруты обслуживает другая компания с новыми автобусами, передает OTYRAR.

«Они с кондиционером, у нас ведь очень жарко. А еще очень быстро ходят, очень удобно, только подошел и автобус уже приехал«, — говорит жительница Шымкента.

Уже этой осенью городской автобусный парк обновят полностью. На старых автобусах передвигаются всего 3 шымкентских маршрута. Не забывают и про ремонт дорог.

«Мы провели текущий ремонт на 55 улицах. Уложили 30 тысяч квадратных метров асфальта. Стараемся работать так, чтобы было удобно людям, ночью кладем асфальт, а днем открываем движение», — говорит Ержан Жолдасов, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента.

Средним ремонтом в этом году охватят 164 объекта. Строительство дорог общей протяженностью 263 км планируется завершить в июне следующего года.

«В нашем районе будут ремонтировать 50 улиц протяженностью 71 км. На это потратят больше 2 миллиарда 300 миллионов тенге, работы уже начаты«, — говорит Бухарбай Парманов, аким Абайского района.

Отдельное внимание в акимате уделяют качеству — плохие дороги не принимают. Важно все — толщина и плотность асфальта, вплоть до сантиметра. К 2025 долю дорог в удовлетворительном состоянии в Шымкенте планируют довести до 80%. Ремонтом охватят 3247 километров городских дорог.