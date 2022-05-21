Что известно о пострадавших и погибших во время взрыва в Шымкенте

Раннее было известно, что во время взрыва погиб мужчина, предположительно охранник здания.

Позже в акимате Туркестанской области сообщили, что на момент взрыва в областном перинатальном центре №1 находилось 189 пациентов и 65 сотрудников.

«К сожалению, есть погибшие. Умер охранник 1979 г.р. и один новорожденный, который родился 18 дней назад, вес 790 г. Пострадали 8 человек, всех госпитализировали в медучреждения города в ОКБ, в первую и вторую больницы Шымкента«, — рассказали в акимате Туркестанской области.

Позже сообщили об еще одной жертве. На месте происшествия погиб рабочий 1980 года рождения. На данный момент насчитывается трое погибших, это двое взрослых и один новорожденный.

Как пояснили в акимате г. Шымкента, сейчас ведется разбор завалов. На месте работают спасатели. Стоит отметить, что после взрывов выводили из разрушенного здания пациентов неравнодушные жители, полицейские и медики.