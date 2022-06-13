Благотворительный концерт отменили из-за давки в Шымкенте

Благотворительный концерт в южном мегаполисе обернулся давкой, передает OTYRAR.

Концерт Зирузы и популярного блогера-исполнителя Садраддина Болата пришлось отменить из-за большого количества зрителей. Люди устроили давку у входа в «Туркестан сарайы» — выламывали двери, пытались прорваться в здание. Все происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в социальные сети.

Инцидент прокомментировали в управлении культуры.

«Этот благотворительный концерт должен был состояться 12 июня на площади «Наурыз» изначально, но организатор благотворительный фонд «MEYIRIMDI ASYLADAM» не согласовал его проведение с акиматом. В итоге, в этот же день они заключили договор с «Туркестан сарайы» о проведении концерта в 19:00 часов», — говорит Макпал Сауранбекова, пресс-секретарь управления культуры г. Шымкента.

За час до намеченного бесплатного концерта у входа во дворец уже собралось более 2,5 тысяч человек. Люди устроили давку. На видео видно, как собравшиеся, а это и подростки, и взрослые мужчины и женщины ругаются с сотрудниками Дворца культуры, просят их запустить и толкают друг-друга.

«Дворец культуры «Туркестан» рассчитан на 1 300 мест. В связи с этим в 19:00 зал был заполнен. После этого аким Каратауского района Р. Мулкеманов и сотрудники ДП МПС г. Шымкент провели разъяснительную работу с организаторами по обеспечению общественной безопасности. В целях обеспечения общественной безопасности организаторы решили не проводить концерт. Это решение было объявлено зрителям в 20: 00″, — поясняет Макпал Сауранбекова.

В настоящее время сотрудниками ДП МПС Шымкента проводится работа по привлечению организаторов к административной ответственности.