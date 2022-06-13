Благотворительный концерт в Шымкенте обернулся давкой. Наплыва из пяти тысяч желающих попасть на бесплатное выступление артистов не выдержала даже мощная дверь.

Так горожане рвались на выступление — Зирузы, Садраддина и КВН команды «Миллион», передает OTYRAR.

Происходящее, очевидцы сняли на видео и выложили в социальные сети. Посетители, пытаясь прорваться на бесплатный концерт, не только выломали входные двери, но и придавили артиста.

«Вчера у нас двери полностью сломали, сверху вот замки сломаны и около две с половиной тысячи людей зашли и вот эту дверь поломали полностью», — рассказывает Нуркен Сенгирбеков, заместитель директора «Туркестан сарайы».

Концертный зал «Туркестан» рассчитан на 1 300 человек. Внутри оказались около двух с половиной тысяч! Неуправляемые зрители порвали шнуры, сломали несколько стульев, оторвали плинтус.

«Это плинтус двери, его полностью сняли, приходится нам самому его обратно ставить«,- говорит Нуркен Сенгирбеков, заместитель директора «Туркестан сарайы».

По словам представителей «Туркестан сарайы», когда они заключали договор с организаторами, те не предупредили, что концерт может вызвать такой ажиотаж! В итоге, в дело пришлось вмешаться правоохранителям.

Нуркен Сенгирбеков заместитель директора «Туркестан сарайы»:

«Они нам не сказали что будет концерт с артистами. Они нам объяснили, что будет вручение грамоты и все. А также сказали, что народу будет 300-400 человек. В конце около пяти тысяч людей пришли на концерт. И поэтому нам пришлось разорвать договор в одностороннем порядке и остановили. Сейчас идут восстановительные работы, нанесен ущерб и оценивается во сколько. По предварительным данным, ущерб оцениваем в 100-150 тысяч тенге».

Изначально организаторы концерта — благотворительный фонд «MEYIRIMDI ASYLADAM» планировали выступление артистов на открытом воздухе. Но выступление на площади Наурыз с местными властями не согласовали. Теперь придется восстанавливать ущерб.

«Мы уже возместили ущерб, со своего кармана я заплатил. Мы всех предупреждали, что нет мест внутри. А что если люди, как бараны не понимают и всеравно лезут. Им объясняешь, что внутри мест нет, а они не слушаются», — говорит организатор концерта.

Артисты, которые должны были принять участие в концерте, ситуацию не комментируют. В благотворительном фонде сообщили, что выступление состоится. С точной датой пока не определились.