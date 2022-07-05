Акимат Шымкента: Концерт Ninety One не отменили, а перенесли

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что акимат Шымкента отменил проведение концерта популярной группы, ссылаясь на всеобщее недовольство.

В одном из документов, написанным акимом Аль-Фарабийского района Директору Дворца спорта, указано, что жители города якобы записали видеообращение с просьбой отменить концерт популярной группы и в связи с этим, акимат просит все же отменить выступление.

Тем, не менее такой новости шымкентцы не были рады и буквально атаковали страницу акима Мурата Айтенова с просьбой разрешить ребятам приехать в наш город. И таких комментариев только под одним постом набралось более 900.

За разъяснениями мы обратились в управление внутренней политики города. Нам пояснили, что концерт не отменили, а перенесли, он состоится в ближайшее время. А 5 числа концерт не состоялся из-за проведения ремонтных работ вблизи Ледового дворца. Вопрос с возмущением жителей и якобы опубликованного видеообращения в акимате Шымкента комментировать не стали.

«Между организатором концерта данной группы ИП Colisium и ИП» спорткомплекс Ледовый дворец» заключен договор о проведении концерта 5 июля 2022 года. Однако в связи с проведением плановых ремонтных работ со стороны АО «Оңтүстік жарық транзит» сообщается, что на территории Ледового дворца в тот же период будут действовать ограничения по электрическому освещению. По данным акимата, запланированный концерт перенесен», — пояснили в акимате.

При этом, акимат Шымкента предупредил организаторов концерта о необходимости усиления общественного порядка.