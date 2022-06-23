Фиктивные счета-фактуры на 3 млрд выписал предприниматель из Шымкента

«Чёрный обнальщик» из Шымкента нанес ущерб государству — более одного миллиарда тенге, передает OTYRAR.

Бизнесмен открыл шесть компаний. Три года он работал по «серой схеме» без налоговых отчислений. За это время задержанный успел заработать свыше трёх миллиардов тенге. Уголовное дело направили в суд.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

«Территориальным Департаментом АФМ по городу Шымкенту изобличена деятельность гражданина, занимавшагося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд».