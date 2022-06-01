Как цифровизация поможет решить газовые проблемы в Кентау

Месяц тому назад в апреле в Кентау пришло долгожданное голубое топливо.

Соответственно, автоматизированная газораспределительная система, магистральные газопроводы также прошли полную проверку. Отметим, что газификация территории города горняков будет проведена в 3 этапа.

Жители улицы Кожанова в Кентау уже месяц ведут разговоры вокруг подключения к природному газу. Нужно собрать необходимую сумму, около 120 тысяч тенге, выбрать надежную подрядную организацию, собрать документы и купить котел. С нетерпением ждут голубое топливо женщины.

Гульсанат Омарова, жительница г. Кентау:

«Все соседи подключаются к газу. В начале платишь 60 тысяч тенге. Потом за оформление техусловий, оформление полного пакета документов заплатишь оставшиеся 60 тысяч при подаче газа. У нас четверо детей. Живем на пособия. Но на проведение газа найдем деньги».

Султанбек Ходжанов убедившись в эффективности природного газа, недавно заключил соглашение с газовым хозяйством. В прошлом году в это время закупал уголь, дрова, а уже в этом году рассчитывает, что отопительная система будет работать от голубого топлива.

Султанбек Ходжанов, житель г. Кентау:

«110 тыс. тенге за подключение газа недорого. Я в начале заплатил 63 тыс. тенге, на оформление документа с техническими условиями можно оплатить в рассрочку, в два этапа, это тоже учтено. Удобно».

По данным Кентауского городского отдела жилья и коммунального хозяйства, на подключение к голубому топливу поступило 800 заявок от жителей, из них более ста оформили документы.

Талгат Касымбеков, руководитель Кентауского городского отдела ЖКХ:

«КазТрансГазАймак на этой неделе в нашем городе открыл филиал. По подключению к природному газу в городе работают 16-17 подрядных организаций. Жители сами выбирают подрядчика. Недавно в акимате прошла встреча с руководителями газовых хозяйств. Мы поставили перед ними задачу: обеспечить качественное выполнение всех работ и безопасность системы».

Созданы условия для своевременного оформления документов на подключение к природному газу. В связи с цифровизацией многие услуги стали доступны для жителей. Специалисты Народного офиса всегда придут на помощь, а представители «КазТрансГазАймак» проконсультируют владельца частного дома о сборе необходимых документов.

Ислам Сапаров, мастер Кентауского газового хозяйства АО «КазТрансГазАймак»:

«Обязательно нужно удостоверение личности, госакт, технический план дома, а также техпаспорт на котел. Через две недели все документы будут готовы и вы уже будете работать с подрядчиком».

Газовики призывают жителей Кентау быстрее собрать документы и попытаться подключиться к газу летом. Ведь требования к подключению к природному газу жесткие. В первую очередь, для безопасности, говорят специалисты. Газификацию Кентау будут проводить в 3 этапа. Первый уже завершен. Автоматизированная газораспределительная станция и магистральный газопровод прошли полную проверку.