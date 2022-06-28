Масштабный ремонт дорог ведется в Шымкенте

В южном мегаполисе взялись за качество дорог. В этом году в управлении транспорта и пассажирских перевозок обещают восстановить 187 объектов и более 350 км автодорог, включая магистральные улицы и отдаленные пункты в центре города.

В текущем году будут введены в эксплуатацию 5 масштабных объектов по направлению развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности:

— Строительство продолжения проспекта Кунаева, строительные работы по 3 этапу начались в 2020 году и планируется завершить до конца июля текущего года. В настоящее время выполнено 90% работ.

— Проведены работы по строительству развязки на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева, завершены 90% работ.

— На 90% завершены работы по строительству пассажирского перехода на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева.

— По 2 этапу автомобильной дороги А-2 проведено строительство развязки кольцевого типа, выполнено 50% работ.

— На магистральных и внутригородских улицах микрорайона Самал-1,2,3 будет построено 12,2 км дорог, которые будут введены в эксплуатацию до конца года. На сегодня реализовано 95 процентов работ.

Строительством и ремонтом дорог занимаются 38 подрядных организаций.