Минимальный тариф на обслуживание домов утвердили в акимате

Минимальный тариф на обслуживание внутридомовых помещений составил 27 тенге за квадратный метр.

Все для того, чтобы шымкентцы не нарвались на компании, которые проводят обслуживание только формально.

Жительница многоэтажного дома Ирина Аксенова, кроме оплаты привычных коммунальных счетов, платит и за комфортное проживание. Жительница Шымкента теперь спокойна за пожарную безопасность, чистоту в подъездах и исправных внутридомовых сетях.

В акимате хотят юридически закрепить тариф на эти три услуги. В Шымкенте он будет один из самых низких в стране — 27 тенге за квадратный метр.

«27,3 тенге за кв метр это сумма самого минимального тарифа на содержание дома. Жильцы города собирают средства на содержание дома. Сумма сформировалась по методике. Согласно методике в этот перечень входят 5 видов услуг — содержание инженерных сетей в подвальном помещении по воде теплу и газоснабжению, проведение дезинфекции и противопоржарные мероприятия», — говорит Малик Абдинуров, заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды.

Те обслуживающие компании, которые предлагают свои услуги дешевле, говорят в управлении контроля и качества городской среды , как правило за состоянием дома НЕ следят.

«Ниже этого как показали расчеты или некачественное исполнение или формально«, — говорит Малик Абдинуров, заместитель руководителя управления контроля и качества городской среды.

За эту цену шымкентцы смогут получить все необходимые услуги. Как часто?.. — это прописано в договоре, который жильцы заключают с сервисной компанией. В каждом доме итоговая стоимость — индивидуальная. Она может быть выше 27-ми тенге за квадрат. Но не ниже — это будет считаться нарушением. А еще горожане могут заключить договоры на дополнительные услуги.

«Мы определили самый минимальный тариф, но есть дома, в которые входят услуги более. Например видеокамеры, паковочные работы или охрана. На увеличение тарифа может повлиять», — говорят в управлении контроля и качества городской среды.

Обслуживание многоэтажных домов — в интересах самих жильцов. Все для того, чтобы в квартире внезапно не случился порыв трубы, а в случае пожара спасатели могли оперативно его потушить. Сохранение жилищного фонда задача каждого проживающего в многоэтажном доме казахстанца.