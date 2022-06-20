На территории индустриальной зоны произошел пожар

Огнем уничтожена временная столовая сооруженная из железных контейнеров площадью 200 квадратных метров, передает OTYRAR.

Инцидент произошел на территории индустриальной зоны «Тассай» Каратауского района 18 июня вечером. Сведений о пострадавших и погибших нет.

Причина возгорания устанавливается. В тушении пожара задействованы 4 единицы пожарной техники, из личного состава 21 человек, сотрудники филиала Центра медицины катастроф.

В Департаменте по ЧС призывают владельцев объектов соблюдать правила пожарной безопасности.