Почти миллион тенге получили шымкентцы за сообщения о коррупции

Антикор бьет тревогу. Фактов взяточничества и растрат бюджетных средств меньше не становится. С начала года зарегистрировано 65 преступлений.

Представители шымкентского Департамента агентства по противодействию коррупции, рассказали о проделанной работе за последние 5 месяцев. Они призывают жителей Шымкента подключиться к борьбе с этим злом.

65 уголовных дел по фактам взяточничества и растраты бюджетных средств в Шымкенте — и это только за пять месяцев! Наибольшее количество нарушений выявлены в сфере образования, здравоохранения, правоохранительных органах и строительстве.

Жандос Жумабаев, первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по г. Шымкенту:

«В сфере здравоохранения 24 факта, в прошлом году было 6. В правоохранительной сфере 24, в прошлом году было возбуждено 11 уголовных дел. В строительстве 6, в сфере образования — 3, в культуре — 2 и одно уголовное дело в социальной сфере. Из 29-ти привлеченных к ответственности чиновнико, 11 — первые руководители госорганов! Из 143 дел, которые были в производстве, 53 завершены следственными мероприятиями, 19 — направлены в суд».

В Антикоре отметили, по каждому уголовному делу в государственные органы и организации внесены предложения об устранении причин и предпосылок совершения коррупционных правонарушений. В рамках расследования уголовных дел, в государственные органы внесено 9 представлений, 7 из которых уже рассмотрены. К дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лиц.

«В отношении социально-предпринимательской корпорации Шымкента сейчас проводится проверка. В связи с этим, мы не можем разглашать информацию»,- ответил на вопрос Жандос Жумабаев.

Борцы с коррупцией предусмотрели размер «премий» за сообщения — 10 процентов от суммы взятки после обвинительного приговора. При этом есть некоторые условности и обозначен максимальный размер вознаграждения.

«Предусмотрено денежное вознаграждение гражданам, сообщившим о коррупционном правонарушении: «10 процентов от суммы, но не более четырёх тысяч МРП», — говорит Жандос Жумабаев.

После обращений шымкентцев на номер 1424 антикоррупционщики задержали должностных лиц из госорганов, а пяти жителям Шымкента, сообщившим о фактах коррупции, выплатили вознаграждение — почти миллион тенге.