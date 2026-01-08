Субсидии воровали на протяжении 4 лет в Туркестанской области

Как рассказали в прокуратуре, предприниматели незаконно получали бюджетные деньги, предназначенные для поддержки агропромышленного комплекса, передает OTYRAR.

Горе-бизнесмены нашли лазейки в системе ветеринарного контроля и записывали поголовье, которое фактически уже продали третьим лицам. Так, крестьянское хозяйство «Береке» незаконно оформило субсидии на 440 голов крупного рогатого скота и больше 5 тысяч голов мелкого рогатого скота. Общий ущерб, причинённый государству — 271 миллион тенге.

«Суд вынес обвинительный приговор в отношении пятерых фигурантов дела. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет 6 месяцев. В доход государства взыскано 140 млн тенге. Проверка также выявила отсутствие должного контроля со стороны ветеринарной службы, что способствовало совершению преступлений. Прокуратура продолжает расследование аналогичных фактов хищений на сумму свыше 300 млн тенге, которые в ближайшее время будут направлены в суд», — пресс-служба суда Туркестанской области.