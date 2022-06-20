После Дня города улицы Шымкента моют с мылом и щетками

Центральные улицы третьего мегаполиса начали мыть мыльной водой, передает OTYRAR.

Моют остановки, тротуары, скамейки, мусорные баки, заборы и так далее. По словам местных властей, в городе наводят порядок.

«Жидким мылом моют улицы А. Байтурсынова, проспект Тауке хана, Туркестан, Б. Момышулы и Желтоксан. На остановках убрали незаконную рекламу. Также подмели остановки, вымыты мусорные баки», — сказали в акимате Аль-Фарабийского района.

Касается это не только центральной части Шымкента, подобные уборки и влажную уборку планируют проводить везде.