Как Шымкент ночь пережил и почему школьников не оставили дома

Обильные снегопады уже не так сильно застают врасплох избалованный теплом Шымкент. Прошлая зима проявилась во всей красе: лютые морозы в январе и обильный снегопад даже побил рекорд 1974 года.

Зато в этом году декабрь снегопадом и морозами отличился первый месяц зимы. Вчера за сутки выпало 21 мм снега, толщина снежного покрова составила 24 сантиметра, сообщает OTYRAR. Это в полтора раза меньше, чем прошлой зимой. Тем не менее коммунальные службы были на готове и работали в авральном режиме, были созданы даже дежурные бригады. Всю ночь улицы расчищали от снега. Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков лично проконтролировал уборку с поздней ночи и до самого утра. Рядом были и районные акимы.

“ Всего было задействовано 155 единиц техники, улицы засыпали инертным материалом — 31 594 кв м. песка и 6690 соли”,- сообщили в акимате Шымкента.

Тем не менее, несмотря на круглосуточную работу коммунальных служб, жители отмечают, что некоторые улицы похоже остались без внимания.

«Все пишут, что техника работает, но на деле не знаю, Калдаякова, Гагарина, Шаяхметова — гололедица везде», — говорит Илияс Мырзахметов, житель Шымкента.

К поздней ночи вдогноку ударили морозы, а к утру, на удивление родителей, даже первоклашкам занятия в школах не отменили. Хотя в прошлом году почти 5 дней учащиеся младшего и среднего звена были переведены на дистанционку. Правда тогда кроме морозов в Шымкенте был аномальный снегопад, а улицы города напоминали один сплошной каток.

«В прошлом году уже при -12 детей перевели на дистанционное обучение, почти неделю дома сидели. Но там были морозы и плюс помните же сколько снега выпало, не могли расчистить дороги. Город буквально был парализован. Сколько аварий было. Думали сегодня с утра будет такая же ситуация. А нет, дети пошли в школу, а дороги в нормальном состоянии. Возможно только там, где езжу я», — говорит Гульнара Аканова, жительница Шымкента.

По прогнозам синоптиков, завтра, 13 декабря, будет еще холоднее. В управлении образования Шымкента сказали, что пока никаких приказов от Министерства просвещения по поводу отмены занятий в школах не поступало.

Как сообщили в акимате Шымкента, после провальной работы по очистке улиц в прошлом сезоне, уже заменили подрядные организации, отвечающие за уборку улиц, куплена новая снегоуборочная техника. Об эффективности таких перемен можно будет говорить немного позднее. Погодные сюрпризы только начались.