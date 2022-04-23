На страже чистоты и порядка

Весна — традиционное время наведения чистоты и порядка в южном мегаполисе. А субботники уже давно стали доброй традицией объединяющей поколения.

Из года в год наводить порядок в городе выходят и студенты, и школьники, и взрослые. Сегодня одними из тех, кто вышел на борьбу с мусором стали сотрудники филиала «Правительство для граждан».

Сменив офисный дрес­с-код на рабочую оде­жду, более 600 специалистов вооружились гра­блями, метлами, кист­очками и взялись за работу. Уборка прошлогодней листвы, сухой трав­ы, подготовка цветоч­ных клумб — еще не весь перечень проделанной работы. Были также побе­лены и покрашены бор­дюры, заборы, фасад главного здания.

«Такие суббот­ники важны как для экологии города, так и для воспитания взр­ослых и детей. Есть уверенность, что чел­овек своими руками наводивший порядок на территории, никогда больше не оставит там мусор. А там, где порядок и чистота, там и жизнь становит­ся комфортней и прия­тней. Спасибо всем за активное участие в субботнике!»,- говорит Айдос Ашетов, заместитель директора филиала «П­равительство для граждан».

Ст­оит отметить, что вс­его в субботнике при­няли участие около 683 работников. Вмес­те они собрали мусор и очистили территор­ию 32 тысяч квадратн­ых метров.Специалисты надеются, что хороший пример заразителен.