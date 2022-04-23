На страже чистоты и порядка

Весна — традиционное время наведения чистоты и порядка в южном мегаполисе. А субботники уже давно стали доброй традицией объединяющей поколения.
Из года в год наводить порядок в городе выходят и студенты, и школьники, и взрослые. Сегодня одними из тех, кто вышел на борьбу с мусором стали сотрудники филиала «Правительство для граждан».
Сменив офисный дресс-код на рабочую одежду, более 600 специалистов вооружились граблями, метлами, кисточками и взялись за работу. Уборка прошлогодней листвы, сухой травы, подготовка цветочных клумб — еще не весь перечень проделанной работы. Были также побелены и покрашены бордюры, заборы, фасад главного здания.
«Такие субботники важны как для экологии города, так и для воспитания взрослых и детей. Есть уверенность, что человек своими руками наводивший порядок на территории, никогда больше не оставит там мусор. А там, где порядок и чистота, там и жизнь становится комфортней и приятней. Спасибо всем за активное участие в субботнике!»,- говорит Айдос Ашетов, заместитель директора филиала «Правительство для граждан».
Стоит отметить, что всего в субботнике приняли участие около 683 работников. Вместе они собрали мусор и очистили территорию 32 тысяч квадратных метров.Специалисты надеются, что хороший пример заразителен.